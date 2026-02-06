El Arosa se encontrará en Lugo a un filial sin su máximo goleador

Concheiro no podrá jugar contra el equipo lucense por sanción Mónica Ferreirós

El Arosa prepara el partido que le enfrentará el domingo por la mañana (12.30 horas) al filial del Lugo en el campo de A Cheda con las bajas por lesión de Tapha, Dani y el nuevo fichaje Tomás Susavila, y las dudas de Iñaki Martínez y Martín Diz. Para esta cita el técnico Gonza Fernández tampoco podrá contar con Concheiro, que vio la quinta amarilla el pasado domingo frente al Gran Peña y deberá cumplir un partido de sanción. En los locales, por el mismo motivo, no estará su máximo goleador, el extremo vallisoletano Aday Alcalde, que fue expulsado en la derrota ante el Arteixo el pasado sábado.

Aday lleva 10 de los 22 goles del filial, que es octavo en la tabla con 8 puntos menos que los vilagarcianos. Además, el segundo máximo artillero del Polvorín, el delantero catalán Ibe Fofana (5 tantos) está en dinámica en el primer equipo, con el que debutó en Primera RFEF el pasado fin de semana en la derrota en el Anxo Carro ante la Ponferradina. Aday e Ibe fueron los autores de los goles del Lugo B en el partido de la primera vuelta en A Lomba, que acabó 2-2.

El Arosa se presentará en A Cheda con la ilusión y ambición de sumar una cuarta victoria consecutiva con la que seguir presionando al líder Compostela. Y no estará sólo en la ciudad amurallada, ya que se desplaza un autobús con aficionados para animar al equipo de Gonza en un momento clave de la temporada que puede dar un vuelco a la liga.