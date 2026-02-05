Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Tres canteranos del Arosa disputan el Campeonato de España en Arteixo con Galicia

Armindo de Freitas, en la Sub 14, y Mateo Míguez y Hugo Figueira, en la Sub 16, se miden este viernes a Canarias y el domingo a La Rioja

Gonzalo Sánchez
05/02/2026 16:40
Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 juegan por el ascenso en Arteixo
Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 juegan por el ascenso en Arteixo
cedida
Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 disputan la  segunda y última fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas a partir de mañana viernes en tierras coruñesas. En las filas de la selección infantil que dirige Lalo Suárez figura el futbolista del Arosa Armindo de Freitas, además del vilagarciano Nico Mindiola y el calendense Íker Ríos, ambos en el Celta.

Por lo que respecta a la Sub 16 que entrena el pobrense Rubén López, el Arosa está representado por  Hugo Figueira y Mateo Míguez. Galicia se juega el ascenso a Primera División. 

Este viernes los combinados autonómicos se enfrentan a Canarias en Pastoriza (Arteixo). La sub 14 juega a las 10 horas y la sub 16 a las 12.30 horas. El domingo, en el mismo escenario y con idénticos horarios, las selecciones gallegas jugarán contra La Rioja.

