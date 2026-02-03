Mi cuenta

Tomás Susavila: "Espero estar listo en diez o quince días"

El argentino se encuentra en la fase final de su recuperación tras operarse de una hernia inguinal

María Caldas
03/02/2026 21:00
Tomás Susavila en A Lomba
Tomás Susavila en A Lomba
Cedida
Tomás Susavila (Buenos Aires, 2001) llega a Vilagarcía de Arousa con ilusión por defender los colores arlequinados, aunque el lateral todavía no se puede poner a disposición de Gonza Fernández. 

Lo cierto, es que Tomás Susavila todavía no está listo para jugar. El argentino se tuvo que operar de una hernia inguinal, la cual ya tenía cuándo disputó la fase de ascenso con la Sarriana, y en el momento de su fichaje se encuentra en el tramo final de su recuperación, por lo que estima que en los próximos 15 días estará disponible para Gonza Fernández.

Tomás Susavila en A Lomba

El Arosa SC da de baja la ficha de Mario García para incorporar a Tomás Susavila

“Es un honor y un placer poder estar aquí. Cuando recibí la llamada del Arosa no tuve dudas”, comenta Tomás Susavila. “Vengo de una operación de hernia inguinal, en Sarria ya estaba corriendo, me falta lo que viene siendo una preparación previa para poder volver a jugar. Yo calculo que entre 10 o 15 días, igual algo menos”, dice el lateral argentino.

“Todo depende de la evolución que vaya teniendo, pero gracias a Dios voy teniendo muy buenas sensaciones, así que espero que sea lo más rápido posible”, comenta. “Vengo muy ilusionado y con mucha motivación. Es un proyecto bonito y un grupo que está preparado para competir cosas bonitas”, dice Susavila.

Pasos adelante

Tras conseguir el ascenso a Segunda RFEF con la SD Sarriana, ahora el argentino se plantea nuevos retos. “En lo deportivo se en la situación que llego al club, en plena etapa del torneo en la que va a ser muy complicada”, dice. 

“El objetivo a nivel grupal tiene que trabajar con esfuerzo y humildad para conseguir el objetivo de asegurar el play-off e ir domingo a domingo”, dice el nuevo lateral arlequinado.

Arosa

El Arosa SC ficha 'in extremis' al lateral Tomás Susavila

“Después se pensará en el ascenso, bien sea directo o por play-off, que hay plantilla de sobra para lograr esa meta”, comenta Susavila. “En lo individual vengo a aportar y hacer las cosas bien”, señala.

