El Arosa SC ficha ‘in extremis’ al lateral Tomás Susavila

El Arosa se encuentra a seis puntos del líder Compostela Gonzalo Salgado

La sorpresa y la incertidumbre conviven en la clasificación de Tercera RFEF tras la decimonovena jornada para los equipos arousanos. Por un lado, el Arosa SC de Gonza Fernández alza el vuelo y se coloca segundo clasificado a seis del Compostela.

En el último día de mercado, el Arosa SC se hizo con el lateral izquierdo de 24 años, que llega a A Lomba procedente del SD Pol, de Preferente Norte. A dicho equipo llegó tras su paso por la SD Sarriana, formando parte del cuadro que logró el ascenso a Segunda RFEF.

El futuro

Los arlequinados lograron la victoria por 1-0 con un gol de penalti de Concheiro ante el Gran Peña en A Lomba para sumar 36 puntos, frente a los 42 del Compos.

Lo cierto, es que Somozas y Villalbés, tercero y cuarto respectivamente, se encuentran a solo uno y dos puntos de alcanzar a los vilagarcianos. Esta nueva victoria aleja a los de Gonza Fernández de la sexta plaza, que actualmente ocupa el Montañeros con 28 puntos y a la que aventajas en ocho.

Jornada redonda para el Arosa Más información

De este modo, el Arosa SC sigue formando parte del tridente que todavía no conoce la derrota a domicilio, junto con el Compostela y la UD Somozas. Asimismo, son el segundo equipo que más goles anota en el papel de local con 19 tantos, solo por detrás de los 21 de los compostelanos, y empatados con el Céltiga de Luis Carro, que actualmente ocupa la séptima plaza con 28 puntos.

En lo que respecta a los goles en contra, los de Gonza Fernández llegan a la jornada 20 siendo el tercer equipo menos goleado en casa de los cinco que se encuentran en las plazas de play-off.

Los aficionados en A Lomba Gonzalo Salgado

Hasta el momento, los arlequinados solo encajaron siete goles en A Lomba, los mismos que el Villalbés, que es cuarto, en A Magdalena. El Compostela lleva un gol más encajado, y el Boiro encabeza la lista con 11 tantos en su contra en Barraña.

Si hace semanas el ascenso directo parecía imposible para los de Vilagarcía, lo cierto es que el empate entre Compostela y Boiro abre una brecha que el Arosa SC podría aprovechar, siempre a la espera de que los de Secho tengan más pinchazos en las jornadas restantes.

Ahora, los arlequinados ponen rumbo al campo de A Cheda para medirse al Lugo B en la vigésima jornada de la Tercera RFEF, después de no incorporar a nadie en el último día de mercado de fichajes.