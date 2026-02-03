Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El Arosa SC da de baja la ficha de Mario García para incorporar a Tomás Susavila

El lateral derecho fue inscrito a las once de la noche

María Caldas
03/02/2026 11:22
Tomás Susavila en A Lomba
Tomás Susavila en A Lomba
Cedida
En el último día de mercado, el Arosa SC se hizo con el lateral derecho Tomás Susavila (Buenos Aires), de 24 años, que llega a A Lomba procedente del SD Pol, de Preferente Norte. Asimismo, la pasada temporada fue el lateral titular de la Sarriana.

Tomás Susavila se formó en las categorías inferiores del Lanús argentino antes de poner rumbo a España. El joven de 24 años se caracteriza por su mezcla de capacidad defensiva y ofensiva, típico de los laterales actuales. Aporta intensidad, recorrido por la banda y garra en el juego. 

Arosa

El Arosa SC ficha ‘in extremis’ al lateral Tomás Susavila

Más información

Con más de 2.000 minutos a sus pies en la temporada en la que la Sarriana consiguió el ascenso a Segunda RFEF, el argentino aterriza en A Lomba . Su primera aventura en España fue en el CD Becerril de Palencia, ya en Tercera RFEF. 

Lateral derecho de vocación ofensiva, llega para suplir la baja de Mario García, que sufrió una luxación de hombro en el pasado encuentro ante el Céltiga FC en el Salvador Otero. 

