Diario de Arousa

Arosa

El Arosa fleta un autobús para los socios para la visita a Lugo

Será el segundo que pone a disposición la directiva de Manolo Abalo

María Caldas
03/02/2026 18:13
El Arosa SC celebra un gol en el Salvador Otero
El Arosa SC celebra un gol en el Salvador Otero
Gonzalo Salgado
El partido contra el CD Lugo B es el segundo en el que el Arosa SC ha alquilado un autobús para que sus socios puedan animar al equipo. Al igual que contra el Viveiro, el autobús será gratuito. 

Las entradas deben adquirirse en taquilla antes del encuentro, que se jugará este domingo 8 de febrero a las 12:30 en el campo de fútbol de A Cheda.

Los socios podrán inscribirse en las oficinas del club desde este martes a jueves (11:00-13:00 y 17:00-21:00) y el viernes de 11:00 a 13:00. Asimismo, el club está trabajando en la posibilidad de ofrecer a los socios que viajen a Lugo un menú para comer en el local, si así lo desean.

