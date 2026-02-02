Empate justo en el Jiménez

Yeray se lleva el balón ante varios jugadores cántabros Gonzalo Salgado

El Arosa juvenil sumó un punto en el Jiménez ante el Solares al empatar 2-2, por lo que mantiene los 4 puntos de ventaja sobre los cántabros, que están en descenso.

Fue un partido con dos partes diferentes. Aunque empezó de la mejor manera posible para el Arosa, cuando a los cuatro minutos un rechace favoreció a Pablo Martínez para plantarse ante el guardameta visitante y batirlo por abajo, haciendo el 1-0, el Solares fue mejor en el primer tiempo. No tuvo dificultades con sus tres centrales para defender los balones largos del Arosa y se prodigó más en ataque, más certero a la hora de manejar el balón. Y le dio la vuelta al marcador. Empató en un centro lateral desde la izquierda rematado por Álvaro ante la salida dubitativa de Adri. E hizo el 1-2 en un robo en campo contrario a una falta que sacó en corto el Arosa. Raúl definió muy bien con la izquierda.

Los locales gozaron de una muy buena ocasión para empatar antes del descanso. Puso un gran centro el lateral Pablo y no acertó su tocayo en área en área pequeña, algo forzado. En el segundo tiempo mejoró mucho el equipo de David López “Perú”, que inclinó el campo y pasó a dominar. Generó bastante peligro a balón parado, situaciones en las que sufrieron los cántabros, Así llegó el 2-2. En un saque de banda convertido en minicórner. El balón al área lo tocó Pablo Martínez y lo remachó al fondo de la red Goitia.

Xavi estuvo cerca de hacer el 3-2 con este remate en la segunda parte Gonzalo Salgado

El Arosa estuvo cerca del tercero en varias ocasiones. La mejor en una acción de Marco Antonio, cuyo centro remató alto en el segundo palo Xavi. Con el paso de los minutos el Solares consiguió equilibrar el juego, por lo que el empate final hizo justicia. El Arosa visita al Roces la próxima jornada.