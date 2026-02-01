Jornada redonda para el Arosa

Lombao estuvo muy activo y provocó la acción del penalti. Gonzalo Salgado

Tercera victoria seguida para recuperar la segunda plaza y recortar más terreno con el liderato. El Arosa entra en racha triunfal por primera vez en lo que va de temporada tras derrotar 1-0 al Gran Peña en A Lomba merced a un gol de penalti marcado por Concheiro y forzado por Lombao al inicio de la segunda parte.

El equipo de Gonza Fernández ganó con más solvencia que brillantez a un rival que apenas le inquietó, por lo que mantiene su fiabilidad en A Lomba, donde está invicto y ha sumado 21 puntos de 27 posibles. Los arlequinados aumentan a 8 puntos la ventaja sobre el sexto clasificado, arrebatan el segundo puesto al Somozas y siguen a la caza del líder Compostela, que se volvió a dejar puntos esta jornada el encajar el 2-2 ante el Boiro en la prolongación. El Arosa se pone a 6 puntos de los santiagueses, por lo que vuelve a haber liga.

Seijo estrenó titularidad y estuvo cerca de marcar por tercera semana seguida. Gonzalo Salgado

Ante el Gran Peña el equipo de Gonza repitió el once de la semana pasada, con la única novedad de la titularidad del delantero Seijo, por primera vez en la temporada, en detrimento de Gabri Palmás. Enfrente, el Gran Peña se armó con una línea de cinco en defensa, pero cuidando el balón con la actividad y el buen pie de los mediocentros Arango e Íker. El equipo vigués consiguió enlazar posesiones largas en el primer período sobre un campo blando y exigente en los físico. Eso sí, los vigueses no tuvieron ninguna profundidad ni ocasiones de gol, con el veterano Cellerino arriba muy apagado, camino de cumplir los cuarenta.

Los primeros diez minutos ya mostraron la igualdad que presidió la primera parte. En este primer tramo hubo un par de remates. Uno en cada campo, de Yoel Crespo e Íker, solventados sin dificultades por los porteros Andrés y Chema respectivamente.

Afición en A Lomba durante el partido Gonzalo Salgado

El Arosa, aunque sin gozar de un dominio constante, fue el que generó todas las ocasiones en el primer tiempo. Tuvo tres. La primera a los doce minutos, en una internada del lateral derecho Torrado por banda. Cedió para Lombao, cuyo disparo ajustado desde el borde del área se perdió pegado al poste en el primer córner del partido. La segunda fue en el minuto 18. En la primera aparición de Seijo en área. Desbordó Yoel y puso un centro desde la izquierda que voleó el canterano de zurda muy veloz, pero evitó el 1-0 con una buena mano cerca de la escuadra el portero Andrés.

La tercera clara del Arosa fue a la media hora. Triangularon los últimos fichajes Yoel y Manu, que ya son indiscutibles, dejando a Rivera en área entrando por la izquierda. El disparo del vilagarciano fue bueno, abajo y cruzado, pero lo sacó con el pie Andrés en otra excelente parada.

Rivera estuvo cerca de marcar en el primer período Gonzalo Salgado

La primera mitad no tuvo mucho más y el técnico local movió el banquillo en el descanso, dando entrada a Concheiro por Rivera, que vio amarilla en el primer tiempo. Remeseiro adelantó su posición, mientras Concheiro acompañó en la medular, a Manu. El Arosa encontró el gol muy pronto tras la reanudación. El intrépido Lombao, cargado de confianza tras el buen partido que firmó Galicia el miércoles en A Malata, le robó la cartera en línea de fondo al central Rubio, que acabó tocándolo por detrás cuando ya se disponía a rematar y el árbitro no lo dudó. Concheiro hizo el 1-0 en el 55 al lanzarlo a la derecha y abajo, imposible de alcanzar para Andrés.

El Arosa ya había hecho lo más difícil. Gonza Fernández movió el banquillo, dando entrada a Luis Castro y Palmás por Pacheco y Seijo. Los locales pasaron a jugar con una pareja de centrales zurdos, formada por Edgar y Samu. Se juntaron y apretaron para recuperar y contragolpear. Tuvieron varias situaciones claras para sentenciar, pero no acertaron, por lo que la incertidumbre estuvo sobrevolando el ambiente de A Lomba hasta el final.

Aficionados vilagarcianos en la grada de Tribuna de A Lomba Gonzalo Salgado

Nada más entrar, Palmás habilitó en una contra a Lombao, cuyo disparo abajo lo tocó Andrés y se fue a córner. Fue la primera buena opción para el 2-0. El Arosa siguió amenazando en las contras, mientras el Gran Peña trataba de progresar con muchos pases sobre un terreno blando y pesado que dificultaba la tarea. La siguiente de los locales la salvó, al taponar el disparo de Palmás en área tras una larga conducción de Concheiro.

El Gran Peña dio definitivamente un paso adelante y con la entrada de Fran López, que mejoró algo el ataque visitante, aunque Chema seguía siendo un mero espectador. Los visitantes mantenían la línea de cinco y el partido entró en el último cuarto con la sensación de control local. Fue entonces cuando el Gran Peña tuvo su primera y prácticamente única ocasión en el partido. Pudo desplegarse por la izquierda con Lago, que le ganó el duelo a Torrado, y puso un pase atrás al área que remató de zurda Coira, pero respondió Chema con una buena parada abajo. El propio Coira dio otro aviso en el 79 con un disparo lejano que se perdió alto.

Edgar repitió como lateral izquierdo, aunque acabó de central en la segunda parte Gonzalo Salgado

Gonza dio entrada a Sindo por Manu Fernández para dotar de nueva energía el centro del campo local. El partido entró en una fase de incertidumbre en los últimos minutos, puesto que la ventaja mínima del Arosa hacía que en cualquier acción pudiese llegar la igualada.

Un remate de cabeza desviado de Amet en una falta lateral fue el único aviso vigués, ya que en los cinco minutos de prolongación el Arosa controló el partido con la madurez y el oficio que le faltó en otros tardes.

Sin grandes alardes, el equipo de Gonza endereza el rumbo en enero y empezará un febrero ilusionante con el objetivo de alargar la racha triunfal, asentarse en la segunda plaza y acechar líder, que al fin titubea. El fin de semana el equipo vilagarciano visita al filial del Lugo. Hoy se cierra el mercado de fichajes. Veremos si finalmente el Arosa refuerza o no su defensa

Ficha técnica: Arosa: Chema; Torrado, Pacheco (Luis Castro, min. 57), Samu Santos, Edgar; Remeseiro, Manu Fernández (Sindo, min. 79; Lombao (Álex Rey, min. 65), Rivera (Concheiro, min. 46), Yoel Crespo; Seijo (Gabri Palmás, min. 57).

Gran Peña: Andrés,Armada Vila, Cantero, Pablo Rubio (Dani Landesa, min. 87), Ginto (Lago, min. 72); Arango (André, min. 72), Íker; Fontán (Amet, min. 46), Coira; Cellerino (Fran López, min. 61)

Gol: 1-0 Concheiro, de penalti (min. 55).

Árbitro: Arredondas Fernández (Vigo). Amonestó a Álex Rey (m.90+4), del Arosa.

Gonza Fernández: “Hicimos un partido completo. Sólo nos faltó cerrarlo con el 2-0”

“Hicimos un partido completo. Lo único negativo puede ser no haber matado el partido antes porque al final si llegas con un sólo gol de diferencia se te puede complicar. Creo que tuvimos suficientes opciones de hacer el 2-0 y acabar el partido más cómodo”. Gonza destacó el partido de los suyos “a nivel defensivo, dejando la portería a cero” y la buena racha en casa, donde se mantienen invictos. “Seguimos igual de fuertes en A Lomba”.

El equipo de Gonza acaba el mes de enero con tres victorias seguidas y más cerca del liderato Gonzalo Salgado

“En la primera parte nos estaba encontrar los espacios en el campo rival. En la segunda adelantamos un poco a Remeseiro, que era capaz de entender mejor esa situación, para saber donde recibir y hacer más daño con su último pase. Y sobre todo meter a Concheiro en la base. De nuevo los cambios nos ayudaron. Volvimos a hacer un partido largo y los rivales lo notan. El equipo en los últimos minutos no dio la sensación de estar nervioso ni mostrarse endeble, creo que controlamos bien la situación, aunque es verdad que me desesperé un poco por no haber matado el partido con el 2-0”.