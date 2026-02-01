Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa SC busca encadenar por primera vez en la temporada tres victorias seguidas

Los de Gonza Fernández reciben hoy a las 16:45 horas al Gran Peña

María Caldas
01/02/2026 07:30
futbol tercera
Manu, uno de los nuevos fichajes, disputa un balón a Adri Rodríguez
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Arosa SC, por su parte, recibirá en A Lomba al Gran Peña con el objetivo de volver a ocupar la segunda plaza de la tabla clasificatoria que actualmente se encuentra bajo el dominio de la UD Somozas con 34 puntos, mientras que los arlequinados son terceros con 33. 

En el duelo, que será hoy a las 16:45 horas, se espera que el campo de A Lomba esté en condiciones aceptables tras las fuertes lluvias para que el Arosa consiga, por primera vez en la temporada, encadenar tres victorias consecutivas. 

Gonza Fernández no descarta realizar algún fichaje en defensa en estos últimos días de mercado

Gonza: “Si se dan las circunstancias para fichar, lo valoraremos”

Más información

Enfrente, los arlequinados tendrán a un Gran Peña que se coloca décimo con 25 puntos. Como visitantes, los vigueses llevan tres victorias, tres empates y dos derrotas, así como ocho goles a favor y nueve en contra. El Arosa, por su parte, es el segundo equipo más goleador en casa con 18 tantos, solo por detrás del Compostela que lleva 19. 

Para el partido, la duda recae sobre la presencia de Martín Diz, que lleva tiempo apartado del equipo, y es que a pesar de entrenar ya con el equipo, el técnico todavía duda. Iñaki Martínez también es otra de las dudas de Gonza Fernández para el próximo partido. 

“El Gran Peña es un equipo muy dinámico, con gente muy joven que tiene hambre y está siempre en el partido, compiten muy bien y manejan varios registros”, destaca Gonza Fernández sobre los próximos visitantes de A Lomba.

“Llevan dos victorias seguidas y creo que eso los hace que estén en un buen punto de confianza. Nos tenemos que centrar en nosotros, en seguir haciéndonos fuertes en casa que creo que los rivales lo están notando”, señala. “Si estamos bien todo el partido, los resultados indican que somos peligrosos”, recalca Gonza Fernández.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sogama

La familia Sogama crece: el 97% de los ayuntamientos gallegos están adscritos
Redacción
El Atlético Villalonga en un partido en San Pedro

Un tempranero gol condena a un Atlético Villalonga en serios apuros
María Caldas
cambados

El CJ Cambados arma filas para visitar al Estradense
María Caldas
López Campos en el rodaje de la serie Lobo

López Campos visita o equipo da serie 'Lobo', que se filma en Galicia cunha das axudas da Xunta
Redacción