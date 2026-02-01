El Arosa SC busca encadenar por primera vez en la temporada tres victorias seguidas

Manu, uno de los nuevos fichajes, disputa un balón a Adri Rodríguez Gonzalo Salgado

El Arosa SC, por su parte, recibirá en A Lomba al Gran Peña con el objetivo de volver a ocupar la segunda plaza de la tabla clasificatoria que actualmente se encuentra bajo el dominio de la UD Somozas con 34 puntos, mientras que los arlequinados son terceros con 33.

En el duelo, que será hoy a las 16:45 horas, se espera que el campo de A Lomba esté en condiciones aceptables tras las fuertes lluvias para que el Arosa consiga, por primera vez en la temporada, encadenar tres victorias consecutivas.

Enfrente, los arlequinados tendrán a un Gran Peña que se coloca décimo con 25 puntos. Como visitantes, los vigueses llevan tres victorias, tres empates y dos derrotas, así como ocho goles a favor y nueve en contra. El Arosa, por su parte, es el segundo equipo más goleador en casa con 18 tantos, solo por detrás del Compostela que lleva 19.

Para el partido, la duda recae sobre la presencia de Martín Diz, que lleva tiempo apartado del equipo, y es que a pesar de entrenar ya con el equipo, el técnico todavía duda. Iñaki Martínez también es otra de las dudas de Gonza Fernández para el próximo partido.

“El Gran Peña es un equipo muy dinámico, con gente muy joven que tiene hambre y está siempre en el partido, compiten muy bien y manejan varios registros”, destaca Gonza Fernández sobre los próximos visitantes de A Lomba.

“Llevan dos victorias seguidas y creo que eso los hace que estén en un buen punto de confianza. Nos tenemos que centrar en nosotros, en seguir haciéndonos fuertes en casa que creo que los rivales lo están notando”, señala. “Si estamos bien todo el partido, los resultados indican que somos peligrosos”, recalca Gonza Fernández.