Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa Juvenil recibe en el Manuel Jiménez a un necesitado SD Solares

"Tenemos que estar pendientes a las vigilancias y a las jugadas a balón parado porque ahí son muy duros", dice Perú

María Caldas
31/01/2026 21:00
arosa juvenil
El Arosa Juvenil se coloca sexto con 22 puntos
Mónica Ferreirós
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Arosa Juvenil recibe mañana a las 12:00 horas en el Manuel Jiménez al SD Solares-Medio Cudeyo, equipo que lucha por salir de la zona baja de la tabla clasificatoria de la División de Honor Juvenil. Por su parte, los de Perú, llegan al encuentro con la sexta plaza bajo el brazo con 22 puntos. 

Con respecto a la pasada jornada, Perú recupera a Iago Soto, que estuvo fuera de la convocatoria por enfermedad, y ya se entrenó con el equipo, pero siguen siendo bajas Yaguito, David Sánchez y también de David Piñeiro.

Ahora, los arlequinados buscan volver a la senda de la victoria a costa de uno de los rivales que ocupan actualmente las posiciones de descenso. “Venimos de una derrota en un partido en el que hubo fases en las que estuvimos muy bien. Ahora tenemos que intentar sumar de tres en casa”, comenta el entrenador de los juveniles.

“Tenemos que tratar de aumentar la distancia con un equipo como el Solares, que va a venir con intención de sumar para engancharse y tener opciones a la permanencia”, señala Perú sobre el próximo rival de los arlequinados. 

“Son un equipo muy duro y agresivo. Allí perdimos 1-0, en la única opción que tuvieron nos hicieron gol. Tenemos que estar preparados para las situaciones de balón parado y a nivel defensivo. Tienen un gran delantero y hay que estar pendientes a las vigilancias para que no generen situaciones de peligro”, dice.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Reunión del consejo de administración del organismo, estos días, en Zaragoza

Cambados invita al Albariño al nuevo presidente de Recevín, el italiano Angelo Radica
Beni Yáñez
Acto de homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizado por el Concello de Rianxo

Rianxo celebra un acto homenaje por el 140 aniversario del nacimiento de Castelao
Fátima Pérez
Sigaltec

El Sigaltec CLB cede en casa ante el Oviedo
María Caldas
Acto abierto en defensa de la sanidad pública

El BNG denuncia en A Pobra una sanidad pública “deteriorada” y llama a la movilización social
Fátima Pérez