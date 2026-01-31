El Arosa Juvenil recibe en el Manuel Jiménez a un necesitado SD Solares

El Arosa Juvenil se coloca sexto con 22 puntos Mónica Ferreirós

El Arosa Juvenil recibe mañana a las 12:00 horas en el Manuel Jiménez al SD Solares-Medio Cudeyo, equipo que lucha por salir de la zona baja de la tabla clasificatoria de la División de Honor Juvenil. Por su parte, los de Perú, llegan al encuentro con la sexta plaza bajo el brazo con 22 puntos.

Con respecto a la pasada jornada, Perú recupera a Iago Soto, que estuvo fuera de la convocatoria por enfermedad, y ya se entrenó con el equipo, pero siguen siendo bajas Yaguito, David Sánchez y también de David Piñeiro.

Ahora, los arlequinados buscan volver a la senda de la victoria a costa de uno de los rivales que ocupan actualmente las posiciones de descenso. “Venimos de una derrota en un partido en el que hubo fases en las que estuvimos muy bien. Ahora tenemos que intentar sumar de tres en casa”, comenta el entrenador de los juveniles.

“Tenemos que tratar de aumentar la distancia con un equipo como el Solares, que va a venir con intención de sumar para engancharse y tener opciones a la permanencia”, señala Perú sobre el próximo rival de los arlequinados.

“Son un equipo muy duro y agresivo. Allí perdimos 1-0, en la única opción que tuvieron nos hicieron gol. Tenemos que estar preparados para las situaciones de balón parado y a nivel defensivo. Tienen un gran delantero y hay que estar pendientes a las vigilancias para que no generen situaciones de peligro”, dice.