Gonza: “Si se dan las circunstancias para fichar, lo valoraremos”

El Arosa encara los últimos días antes del cierre del mercado con serias dudas en defensa para lo que resta de temporada

Gonzalo Sánchez
30/01/2026 19:22
Gonza Fernández no descarta realizar algún fichaje en defensa en estos últimos días de mercado

Gonzalo Salgado
El Arosa regresa el domingo al campo de A Lomba para medirse al Gran Peña (16.45 horas) en busca de una tercera victoria consecutiva por primera vez esta temporada. Las dos victorias a última hora ante Céltiga y Silva han sido un espaldarazo anímico para el equipo. “Cuando ganas todo es más sencillo. Hicimos dos buenos partidos”, aún con altibajos, “y tuvimos recompensa”, explica el técnico Gonza Fernández.

El Arosa vuelve a tener el segundo puesto a tiro y recorta a 8 los puntos con el liderato. El lunes se cierra el mercado de fichajes y desde el club no se descartan movimientos sobre la bocina. “En esta ventana es complicado que se den las circunstancias para poder fichar, pero si se dan y hay una posibilidad, se valorará”. A Gonza le gustaría reforzar la línea defensiva, donde Mario y Tapha están lesionados y Pacheco arrastra problemas en una rodilla. “Lleva semanas haciendo un esfuerzo muy grande para poder seguir”, destaca el entrenador, que también dijo que Javi Rey, que no jugó nada en los últimos tres partidos, “está en una situación delicada”, aunque no entró en detalles. 

“Atrás estamos con más dudas, pero si se recuperan Mario y Tapha tenemos plantilla suficiente y de garantías para poder afrontar lo que resta”. El tiempo apremia a la hora de tomar decisiones. Las 16 fichas sénior están ocupadas y, salvo vuelco inesperado, todo apunta que el Arosa se jugará poder cambiar de categoría en el play-off, en poco más de tres meses.

La adaptación de Manu y Yoel y la posible titularidad de Seijo

De momento llegaron en este mercado los jóvenes Manu Fernández y Yoel Crespo, que están siendo protagonistas y titulares en los últimos partidos. “Se están adaptando muy bien, nos aportan energía y hambre”. La misma que está demostrando Álex Seijo, que marcó los goles de las dos últimas victorias. Preguntado sobre si el joven canterano será titular mañana, Gonza no dio ninguna pista. “Lo veremos el domingo. Independientemente de que juegue de cara o no, estamos muy contentos con él. Está creciendo mucho en el plano habitual por asumir su situación, su rol y por querer crecer en cada entrenamiento. Nos está sumando mucho, cada vez es mejor futbolista y tiene que seguir trabajando”. 

Gonza  tendrá las bajas el domingo de Tapha, Mario e Iñaki, mientras que Martín Diz apunta a ser la novedad en la convocatoria, aunque será duda hasta última hora. El técnico compareció ayer en rueda de prensa tras otras sesión de entrenamiento marcada por la lluvia. La meteorología no está dando tregua, pero el césped de A Lomba, que sólo se usó en dos partidos en las últimas seis semanas, no está castigado. “Hay zonas un poco blandas, pero el campo desde fuera parece que está bien”. 

