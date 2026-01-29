Las Selecciones Gallega Sub 14 y Sub 16 se miden esta tarde a equipos de la base del Arosa en Zacande

Las Selecciones Gallegas Sub 14 y Sub 16 juegan esta tarde en Zacande cedida

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 disputan hoy en Zacande partidos amistosos ante equipos del Arosa en su preparación para la fase final del Campeonato de España.

A las 16.30 horas el combinado cadete que entrena Rubén López se enfrenta al equipo juvenil B arlequinado que milita en la Liga Gallega. Con el combinado autonómico están citados los canteranos del Arosa Hugo Figueira y Mateo Míguez, además de Damián Peiteado (Celta).

A las 18.30 horas Galicia Sub 14 se enfrenta al Cadete B arlequinado que también milita en Gallega. El Arosa está representado por Armindo de Freitas. Lalo Suárez también citó al vilagarciano Nico Mindiola y al calendense Íker Ríos. Cabe recordar que Galicia será sede de la segunda y última fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 14 y sub 16 que con este nuevo formato compiten en Segunda División. Será del 6 al 8 de febrero en Arteixo, A Coruña y Miño.