Arosa, Cambados y Céltiga no descartan fichajes en los últimos días de mercado

La lesión de Mario lleva a los arlequinados a buscar un recambio. En Burgáns necesitan reforzarse tras la marcha de Hugo Táboas

Gonzalo Sánchez
28/01/2026 21:55
Céltiga y Arosa no descartan hacer movimientos antes de que finalice el plazo de fichajes el lunes por la noche
Céltiga y Arosa no descartan hacer movimientos antes de que finalice el plazo de fichajes el lunes por la noche
Gonzalo Salgado
A falta de cinco días para el cierre del mercado de fichajes en Tercera RFEF (lunes a las 23:59 horas), los cuatro representantes arousanos afrontan de diferente forma la configuración final de sus plantillas. En el Arosa, tras la llegada de los sub 23 Yoel Crespo y Manu Fernández, están pendientes de conocer el alcance de la lesión de Mario y su plazo estimado de baja para lanzarse al mercado en busca “de un lateral que también pueda jugar de central”, explica David López, Perú. 

“A Mario le hicieron pruebas y está pendiente de resultados. Una vez que lo sepamos y en el caso de que tenga que pasar por quirófano o sea de varios meses, hablaremos con él para ver si podemos liberar su ficha para traer un recambio”. Y es que el Arosa tiene ocupadas las 16 licencias sénior, por lo que tampoco descartan traer otro sub 23 si lo de Mario va para largo. Perú dice que no habrá salidas. “De momento nadie pidió irse y no pensamos en dar bajas”. La evolución de Tapha es buena, sigue con la readaptación, aunque todavía no se puede hablar de plazos para su regreso.  Pero el Arosa no fichará otro defensa central específico.

Martín Diz, por su parte, ya se entrena con el grupo y Perú espera que vuelva en unas semanas. 

En el Cambados el central Hugo Táboas ha optado por finalizar su cesión y regresar al Pontevedra B. Tanto Pénjamo como el director deportivo, Daniel Fol, están tratando de fichar un recambio para la zaga. 

En el Boiro no se esperan movimientos. La plantilla actual que maneja Tizón será con la que termine la temporada. 

En A Illa, Edu Charlín reconoce que “todo puede pasar” en los próximos días, por lo que no se descarta algún fichaje tras la marcha de Nico Rosas.

Golazo de Lombao en la victoria de Galicia ante Asturias (3-0)

La Selección Gallega derrotó 3-0 a Asturias y se mete en la fase final de la Copa de Regiones UEFA que se jugará en marzo. Noel (Cambados) y Lombao (Arosa) fueron titulares ayer en A Malata. El coruñés asistió a Lucas Camba en el 1-0 y marcó el segundo con una gran acción individual, con regate y disparo ajustado al poste desde la frontal. Redondeó la cuenta Juan Cambón, jugador del Somozos. También jugaron Enjamio (Boiro) y Adri Rodríguez (Céltiga), que entraron  en los últimos minutos. El combinado que entrena Manolo García jugará la fase final a cuatro por el título nacional, previo paso a optar a revalidar el título continental que conquistó en 2023.

