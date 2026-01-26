Seijo, el goleador que aún está aprendiendo el oficio de delantero

Seijo celebra el gol de la victoria junto a Álex Rey y Torrado Lucía Chazo - Arosa SC

“¡Seijo de mi vida!”. Fue la expresión que exteriorizó uno de los aficionados del Arosa desplazados el domingo por la mañana al campo de A Grela cuando, ya en el tiempo de aumento, el joven delantero de Vilalonga marcó el gol que supuso la victoria arlequinada ante el Silva. Por segunda semana seguida el canterano apareció al rescate in extremis para dar otros dos puntos a su equipo.

“Era una de las últimas jugadas del partido”, relata el goleador. “Una falta que sacamos rápido y llevó Torrado por banda. Puso un centro que dejó pasar Luis y me quedó a mí para meterla”. El gol desató la euforia visitante, al igual que la jornada anterior en A Illa. “Estamos en la racha positiva. En partidos anteriores este tipo de jugadas las sufríamos en contra, pero ahora las tenemos a favor y hay que aprovechar las dinámicas”.

Centrocampista reconvertido

Seijo llegó al Arosa cuando era infantil, tras pasar por el Villalonga, Portonovo y Saraiba do Mar. En su primera etapa formativa actuaba de centrocampista, pero a medida que pasaron los años fue adelantando su posición. Primero a la de mediapunta y en su primera temporada como juvenil a la de delantero. Fue el técnico Álex Rodríguez, entonces en el Juvenil B, quien lo ubicó como referencia en área. “Antes me fijaba más en los mediocentros, pero ahora trato de aprender de los movimientos de los delanteros”.

David López “Perú” le dio continuidad en el puesto de ataque en División de Honor, en su segundo año como juvenil. Seijo hizo 10 goles en menos de 1.200 minutos. La temporada pasada, su segunda y última en la máxima categoría española, las lesiones sólo le permitieron jugar 11 partidos, pero acabó la liga con 11 goles.

Seijo en acción durante el partido el domingo en A Grela Lucía Chazo - Arosa SC

Su progresión en la nueva demarcación es evidente y también una incógnita. Con los pocos años que lleva actuando en punta no se puede predecir cual es su techo. De momento en su primer año sénior está teniendo el rol de revulsivo, saliendo desde el banquillo. Fue así como marcó sus tres goles hasta el momento en Tercera RFEF. En total contabiliza 257 minutos a lo largo de los 16 encuentros en los que participó, ninguno de ellos como titular. Unas cifras que le convierten en el jugador del equipo más productivo de cara a puerta (1 gol cada 85 minutos). “Es el rol que me toca, tengo que seguir trabajando e intentando aportar al equipo en los minutos que juegue”.

La cantera, víctima del cortoplacismo

El cortoplacismo en el Arosa, donde el ascenso es prioritario cada año, provoca que la cantera no acaba de abrirse paso en el primer equipo pese a que los juveniles cumplen su cuarta temporada seguida en División de Honor. Dani, que se recupera de una lesión, Sindo y el propio Seijo son los únicos en plantilla en la actualidad, una vez que Iván Varela salió cedido al filial del Compostela. “Nosotros somos chavales, que aún estamos empezando, y es normal que nos cueste entrar en el equipo porque la mayoría de jugadores tienen más recorrido y experiencia”, asume Seijo. “Tenemos que seguir ahí, trabajar duro y estar preparados para cuando nos toque jugar”.

El delantero de 20 años sólo piensa en el Arosa, aunque son varios los equipos y ojeadores que le siguen de cerca desde la temporada pasada. “Lo que quiero es ascender con el Arosa, es lo único que me preocupa”. De momento sus dos últimos goles han situado tercero a su equipo, a sólo un punto de la segunda plaza.