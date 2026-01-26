Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Seijo, el goleador que aún está aprendiendo el oficio de delantero

“Intento trabajar duro y estar preparado para cuando me toca jugar”, dice el joven de Vilalonga tras dar la victoria al Arosa por segunda jornada consecutiva

Gonzalo Sánchez
26/01/2026 21:55
Seijo celebra el gol de la victoria junto a Álex Rey y Torrado
Seijo celebra el gol de la victoria junto a Álex Rey y Torrado
Lucía Chazo - Arosa SC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

“¡Seijo de mi vida!”. Fue la expresión que exteriorizó uno de los aficionados del Arosa desplazados el domingo por la mañana al campo de A Grela cuando, ya en el tiempo de aumento, el joven delantero de Vilalonga marcó el gol que supuso la victoria arlequinada ante el Silva. Por segunda semana seguida el canterano apareció al rescate in extremis para dar otros dos puntos a su equipo. 

“Era una de las últimas jugadas del partido”, relata el goleador. “Una falta que sacamos rápido y llevó Torrado por banda. Puso un centro que dejó pasar Luis y me quedó a mí para meterla”. El gol desató la euforia visitante, al igual que la jornada anterior en A Illa. “Estamos en la racha positiva. En partidos anteriores este tipo de jugadas las sufríamos en contra, pero ahora las tenemos a favor y hay que aprovechar las dinámicas”. 

Centrocampista reconvertido

Seijo llegó al Arosa cuando era infantil, tras pasar por el Villalonga, Portonovo y Saraiba do Mar. En su primera etapa formativa actuaba de centrocampista, pero a medida que pasaron los años fue adelantando su posición. Primero a la de mediapunta y en su primera temporada como juvenil a la de delantero. Fue el técnico Álex Rodríguez, entonces en el Juvenil B, quien lo ubicó como referencia en área. “Antes me fijaba más en los mediocentros, pero ahora trato de aprender de los movimientos de los delanteros”. 

David López “Perú” le dio continuidad en el puesto de ataque en División de Honor, en su segundo año como juvenil. Seijo hizo 10 goles en menos de 1.200 minutos. La temporada pasada, su segunda y última en la máxima categoría española, las lesiones sólo le permitieron jugar 11 partidos, pero acabó la liga con 11 goles

Seijo en acción durante el partido el domingo en A Grela
Seijo en acción durante el partido el domingo en A Grela
Lucía Chazo - Arosa SC

Su progresión en la nueva demarcación es evidente y también una incógnita. Con los pocos años que lleva actuando en punta no se puede predecir cual es su techo. De momento en su primer año sénior está teniendo el rol de revulsivo, saliendo desde el banquillo. Fue así como marcó sus tres goles hasta el momento en Tercera RFEF. En total contabiliza 257 minutos a lo largo de los 16 encuentros en los que participó, ninguno de ellos como titular. Unas cifras que le convierten en el jugador del equipo más productivo de cara a puerta (1 gol cada 85 minutos). “Es el rol que me toca, tengo que seguir trabajando e intentando aportar al equipo en los minutos que juegue”. 

La cantera, víctima del cortoplacismo

El cortoplacismo en el Arosa, donde el ascenso es prioritario cada año, provoca que la cantera no acaba de abrirse paso en el primer equipo pese a que los juveniles cumplen su cuarta temporada seguida en División de Honor. Dani, que se recupera de una lesión, Sindo y el propio Seijo son los únicos en plantilla en la actualidad, una vez que Iván Varela salió cedido al filial del Compostela. “Nosotros somos chavales, que aún estamos empezando, y es normal que nos cueste entrar en el equipo porque la mayoría de jugadores tienen más recorrido y experiencia”, asume Seijo. “Tenemos que seguir ahí, trabajar duro y estar preparados para cuando nos toque jugar”

El delantero de 20 años sólo piensa en el Arosa, aunque son varios los equipos y ojeadores que le siguen de cerca desde la temporada pasada. “Lo que quiero es ascender con el Arosa, es lo único que me preocupa”. De momento sus dos últimos goles han situado tercero a su equipo, a sólo un punto de la segunda plaza. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los técnicos municipales advirtieron del “mal estado” del aglomerado asfáltico del tramo sobre el que está previsto actuar

Adjudicada en 72.454 euros la pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en Corrubedo
Chechu López
Un coche aparcado en una calle en Carreira apareció con una ventanilla abierta y todo su interior revuelto

Empresarios de Ribeira reclama mayor presencia policial en las calles para hacer frente a la reciente oleada de robos
Chechu López
Una de las zonas anegadas en Cuntis

Rescatado un hombre que quedó atrapado en su coche en una pista inundada en Briallos
Fátima Pérez
El técnico Luis Gabín felicita a sus jugadores en un partido de esta temporada en liga en el pabellón Sara Gómez

Luis Gabín: "Fue una prueba de madurez del equipo"
Gonzalo Sánchez