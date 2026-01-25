Seijo vuelve a dar la victoria al Arosa en el tiempo de aumento

Samu trata de despejar el balón en una acción del partido Patricia G. Fraga

Otra vez Seijo en el tiempo de aumento. El Arosa hizo valer su mayor pegada para derrotar 1-2 al Silva en A Grela, donde no había ganado en sus tres últimas visitas. El penúltimo clasificado se le subió a las barbas en la segunda parte, cuando empujó mucho, consiguió empatar y estuvo cerca de remontar, pero en el 91 llegó la acción rápida por banda derecha de Torrado que culminó Alejandro Seijo en su tercer gol en liga, otorgando al equipo de Gonza su segunda victoria seguida a domicilio in extremis, que le permite encaramarse a la segunda plaza a la espera de lo que haga esta tarde el Somozas en Cambados.

Con motivo de las bajas, Diego Armando García se vio obligado a introducir muchas novedades en el once del Silva respecto al empate ante el Arteixo. Sobre todo en defensa, donde debió reconvertir a Moure a la posición de central y a Seydi a la de lateral izquierdo. Arriba apostó esta vez por una doble punta formada por Nico Mosquera e Iago Pérez, similar a la de un Arosa que formó con Gabri Palmás y Rivera en el frente del ataque. Gonza volvió a apostar por Edgar en el lateral izquierdo y Manu Fernández y Remeseiro en la sala de máquinas, mientras que Lombao y Yoel, que marcó un golazo, ocuparon las bandas.

No era casualidad ver a ambos equipos con dos delanteros, pues el día desapacible por lluvia y viento pronosticaba un partido con mucho juego directo, como así fue. Y en ese contexto se vio una primera mitad igualada en la que el Arosa tuvo más pegada. Las primeras llegadas en forma de disparo fueron del Silva, que probó suerte con un tiro de Iago que acabó en las manos de Chema y un lanzamiento desde lejos de Carletto que se marchó a córner tras tocar en un rival.

Mientras tanto, el Arosa hacía sus primeras aproximaciones a través de centros al área bien solventados por los locales. A los 17 de juego, Adri Vázquez se quedó cerca del gol de la jornada con una chilena, pero quien golpeó primero fue el Arosa. Los de Gonza Fernández avisaron primero con un tiro de Yoel Crespo que sacó Minibugy y que a punto estuvo de aprovechar Gabri Palmás en el rechace; y marcaron en la jugada posterior. Esta vez Yoel dibujó una rosca imposible para el portero y pudo celebrar su gol con la siempre fiel hinchada del equipo de Vilagarcía.

Lombao trata de cortar el avance de Seydi, que actuó de lateral izquierdo Patricia G. Fraga

El 0-1 sentó mal al Silva durante unos minutos en los que el Arosa dio sensación de peligro, pero lo cierto es que dispuso de la única ocasión clara a contabilizar antes del descanso. Nico Mosquera se vio mano a mano ante Chema, pero quiso dar tanta potencia a su definición que el balón acabó bastante por encima del larguero. Una nueva demostración de los problemas de cara a portería del equipo que menos goles lleva en liga.

La segunda mitad comenzó con Seydi solventando bien una peligrosa contra visitante y con Diego Armando dando entrada rápido a Joao Paulo por Álvaro Rey. Nico Mosquera pasó a la banda y cargó la delantera de especialistas en el juego directo. Pero si importante fue la primera acción defensiva, más aún la que protagonizó después Adri Vázquez salvando bajo palos un tiro de Lombao. El Silva debía cuidar esos errores en la salida de balón y asentarse en campo contrario para tener opciones.

El partido ya fue otra. El Silva pasó a tener múltiples llegadas.Los locales dieron una exhibición de esfuerzo (y nivel futbolístico) hasta el punto de que inclinaron totalmente el campo. Primero a través de una batería de córners que les llevaría al empate y después con ocasiones que pudieron significar el 2-1. Carletto complicó al Arosa ya en sus dos primeros lanzamientos desde la esquina, pero sería en el tercero cuando apareció Iago Pérez en boca de gol para marcar su primer tanto con la camiseta del Silva. El delantero volvió a anotar poco después, pero la acción estaba anulada al entender el colegiado que había falta de Joao.

Minibugy apareció al corte para evitar un remate franco de Rivera y, tras ello, continuó el dominio silvista: Iago se quedó cerca de rematar en el área pequeña, Parafita metió el miedo en el cuerpo a Chema con sendos disparos… Todo ello mientras se jugaba casi siempre cerca del área del Arosa. Gonza Fernández retiró a sus dos delanteros para dar entrada a Seijo y Luis Castro. Poco a poco el Arosa fue consiguiendo frenar el empuje del Silva.

Torrado puso el centro del 1-2 que dio la victoria al Arosa en A Grela Patricia G. Fraga

En los últimos minutos se calmó todo, pero cuando el empate parecía cerca el Arosa cogió desprevenido al Silva en un saque de falta y encontró superioridad en el último tercio. Torrado envió un centro al área que dejó pasar Luis Castro y Seijo no perdonó. Un castigo excesivo para el conjunto coruñés y una victoria de nuevo de equipo grande del Arosa, que se ha llevado cuatro puntos a última hora en sus dos últimos partidos.

Ficha técnica: Silva: Minibugy; Bili, Adri Vázquez, Moure, Seydi; Álvaro Rey (Joao Paulo, m.50), Álex Montero, Carletto, Parafita; Iago Pérez, Nico Mosquera (Pablo Carro, m.72).

Arosa: Chema; Torrado, Pacheco, Samu Santos, Edgar; Manu Fernández; Lombao (Álex Rey, m.76), Remeseiro (Antón Concheiro, m.85), Yoel Crespo (Sindo, m.85); Gabri Palmás (Luis Castro, m.68), Rivera (Álex Seijo, m.68).

Goles: 0-1, m.26: Yoel Crespo; 1-1, m.62: Iago Pérez; 1-2, m.91: Seijo.

Árbitro: Arredondas Fernández (Vigo). Amonestó a Álex Rey (m.90+4), del Arosa. Incidencias: Partido correspondiente a la 18ª jornada del grupo 1 de Tercera Federación, disputado en A Grela ante unos 400 espectadores.

Gonza Fernández: "Fuimos capaces de sufrir y tuvimos premio"

"Contentos por los tres puntos. Hay dos partes distintas, en la primera parte el equipo estuvo muy bien, pero no me gustó como estuvimos en la segunda. Todo el control que tuvimos en la primera parte lo perdimos. Concedimos muchas acciones a balón parado, centros y muchas situaciones que eran evitables. Tuvimos poca continuidad en el juego y eso permitió al Silva meterse en el partido", explicó Gonza Fernández al final en A Grela.

Gonza Fernández durante el derbi en Barraña Gonzalo Salgado

"Estoy contento porque llevamos dos partidos ganando en el descuento y creo que es una señal que tenemos claro, desde el principio de temporada, que nuestro fondo de armario puede ser determinante. Se dio una situación que supimos aprovechar. El partido en la segunda parte entró en un escenario que, a priori, no nos venía bien. Tuvimos que defender muchas situaciones a balón parado. Fuimos capaces de sufrir y tuvimos premio".

"Esto es muy largo, pero tengo la sensación de que estamos creciendo

como equipo y haciendo cada vez más cosas bien". Gionza también habló del goleador Seijo. " Estoy muy contento con Seijo porque está trabajando muy bien y asumiendo el rol que le toca de ayudar al equipo. Cada vez que tiene la oportunidad la intenta aprovechar, ahora mismo está aportando goles importantes y el equipo se está beneficiando de ello".