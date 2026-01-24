El Arosa quiere hacer valer su mayor “pegada” ante el Silva

El Arosa se impuso al Silva en el primera vuelta en A Lomba por un resultado de 2-1 Mónica Ferreirós

El Arosa (4º con 30 puntos) visita este domingo por la mañana a las 12.30 horas en el campo coruñés de A Grela al Silva (17º con 12 puntos) con el objetivo de encadenar un segundo triunfo a domicilio para consolidarse en puestos de play-off y encaramarse a la segunda plaza. El equipo de Gonza Fernández se desplaza con las bajas por lesión de Tapha, Mario y Martín Diz, al margen de la de Dani Sánchez.

El penúltimo clasificado, por su parte, pierde a cuatro titulares respecto al once que empató la semana pasada en casa ante el Arteixo, puesto que Manu Máquez y Hugo Baldomar deben cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que Brais Lema y Nico Rosas están lesionados, por lo que se suman a las bajas del uruguayo Nahuel Peralta y Álex Ares.

Adaptarse a las condiciones del campo, no demasiado grande y de hierba artificial desgastada, es clave en las opciones del Arosa. Así lo entiende Gonza. “Va a ser un partido totalmente distinto al último ante el Céltiga”, explica el de Oia. “Vamos a un escenario diferente, por superficie y dimensiones. Es difícil tener el control del partido, tienes que estar muy vivo porque siempre están pasando cosas. El acierto en las áreas va a marcar mucho el partido”. En este aspecto el Arosa parte con clara ventaja, puesto que es el segundo máximo anotador de la categoría con 31 goles, mientras que al Silva le está costando mucho ver puerta y es el peor equipo de la liga en esta faceta, con tan solo 9 tantos anotados (22 menos que los vilagarcianos).

El Arosa tratará de mejorar en el aspecto defensivo tras encajar tres tantos en sus dos últimas salidas a los campos de Boiro y Céltiga. La atención para defender las jugadas de área y no perder balones en campo propio serán claves para mejorar en esta faceta. El Arosa tiene mejor plantilla y más recursos y alternativas que el Silva, como indica la clasificación, pero a un sólo partido y un escenario como A Grela todo se iguala. “Preparamos bien el partido y estamos con ganas de hacerlo bien y sacar los tres puntos, ya que sería importante encadenar una segunda victoria fuera de casa, ya que nos ayudaría a seguir creciendo como equipo”, explica Gonza.

Como es habitual, el Arosa no estará solo en A Coruña. Se prevé que se desplacen algunos seguidores arlequinados para animar al equipo a domicilio. Eso sí, será un número bastante menor a los más de trescientos que estuvieron el pasado domingo en el Salvador Otero, según datos de la propia directiva local.

Los juveniles, en Torrelavega

El equipo juvenil visita este domingo a las 12 horas a la Gimnástica de Torrelavega en el campo de Santa Ana en la 17ª jornada de liga de División de Honor. Los arlequinados, sextos, aventajan en cuatro puntos al equipo cántabro, rival directo en la pelea por la permanencia. David López "Perú" tiene las bajas de Piñeiro, David Sánchez, Iago Soto y Iaguito, además de Carlos Conde y Yeray Núñez. "Vamos a jugar en un campo pequeño ante un rival muy competitivo, que jugadores diferenciales como Samu Pedraja".

La Gimnástica cambió de entrenador y viene de golear al Solares por 0-5 en su último partido. "Ahora mismo están en una buena dinámica. Tenemos que adaptarnos rápido al partido y evitar que puedan hacer su juego", explica Perú. El Arosa juvenil tratará de cambiar su dinámica a domicilio, donde todavía no ha estrenado su casillero de victorias, puesto que lleva dos empates y cinco derrotas.