El Arosa quiere acabar con su sequía de victorias en A Grela

El Arosa desaprovechó la oportunidad de asegurar su presencia en el play-off el pasado año el empatar en A Grela Javier Albores

El Arosa visita mañana a las 12:30 horas al Silva en el campo de A Grela, donde no gana desde la temporada 2018-2019. El equipo de Gonza Fernández tratará de romper esta sequía de triunfos en un escenario complicado, ya que en sus tres últimas visitas al peculiar campo coruñés, no demasiado grande y con un césped sintético bastante desgastado, cosechó empates.

El Silva es penúltimo con 12 puntos y sólo ganó un partido en casa en lo que va de liga. Fue en octubre ante el Barco por la mínima (1-0). La directiva optó por cambiar de entrenador a principios de noviembre, tras la derrota ante el Céltiga en A Illa. Diego Armando sustituyó en el banquillo a Noé López. Aunque las sensaciones son mejores desde entonces, el club sigue en una búsqueda constante de refuerzos para mejorar la plantilla, lo que ha desencadenado en muchos cambios en el misma. Tanto es así, que por el próximo rival del Arosa ya han pasado 36 futbolistas con licencia en lo que va de temporada.

Ya no están en el equipo tras disputar minutos en liga el portero Adrián Ríos, Uriel Arena, Iván Tato y Álex Pérez. Y también se marcharon sin tener la oportunidad de debutar el portero Bugy, David Franco y el joven portonovés Iván Úbeda. En el caso de este último, ex juvenil arlequinado que el año pasado debutó en Tercera en A Lomba, se ha marchado al Noia, equipo con el que se estrenó la semana pasada ante el Gran Peña.

Los coruñeses han ido realizando fichajes en busca de soluciones para cambiar el paso y pelear por salvar la categoría por decimosegunda vez consecutiva. De estos refuerzos están destacando Nico Rosas, que dejó el Céltiga en busca de mayor continuidad en A Coruña y tras jugar a buen nivel las últimas temporadas en Preferente, y Iago Pérez, recién llegado del fútbol universitario de Estados Unidos.

El Silva está en clara mejoría en cuanto a competitividad, aunque le cuesta plasmarlo en resultados porque está teniendo problemas para materializar las ocasiones que genera. El cambio de ubicación de Rodri Parafita, máximo goleador la pasada temporada, una vez que vuelve a banda, aumenta las posibilidades ofensivas de los coruñeses. Por contra han perdido una pieza importante en defensa, el capitán Brais Lema, lesionado de larga duración.

"No vale solo con defender"

Diego Armando destaca que el Arosa tiene muchísimo potencial ofensivo, aunque también sabe no le beneficia demasiado el escenario. “Va a ser un partido de mucha exigencia física. No vale solo con controlar defensivamente, queremos ser un equipo que juegue en campo rival el mayor tiempo posible”. Más allá de lo que indica al clasificación, el Arosa se encontrará mañana un equipo muy necesitado que viene de empatar ante Noia y Arteixo y ambiciona una victoria para salir por primera vez en lo que va de liga de puestos de descenso. No será por tanto un partido sencillo para los arlequinados, que optan a recuperar la segunda plaza.