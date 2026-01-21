Manolo Abalo: "Creo que tenemos equipo para más"

El Arosa SC celebra un gol en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

La liga de Tercera RFEF atraviesa su ecuador. Es hora de hacer balance de lo que han sido las 17 primeras jornadas para los cuatro equipos arousanos, y analizar su situación en la tabla y sus objetivos para la segunda vuelta. El Arosa es el mejor clasificado, cuarto con 30 puntos. Prácticamente calca los registros de las dos últimas temporadas, en las que la categoría también contó 18 equipos.

En la 23-24 los arlequinados sumaban 28 puntos a mitad de temporada y eran quintos a 8 puntos del líder Bergantiños, que se proclamó campeón. En la segunda parte de la liga los vilagarcianos sumaron 30 puntos, para acabar terceros con 58, a 15 del líder.

El pasado curso el Arosa llevaba 31 puntos a estas alturas. Estaba quinto a 5 puntos del primer clasificado, un UD Ourense al que ya no bajó nadie de lo más alto. La segunda parte de temporada del Arosa fue de sólo 24 puntos, por lo que acabó sexto, fuera de play-off y a 19 puntos del campeón.

El Arosa empeora los números de la pasada temporada Más información

En esta ocasión está situado en cuarta posición, muy lejos del líder Compostela, que le aventaja en 11 puntos. Los santiagueses se han quedado prácticamente sin rivales a mitad de temporada. Salvo pájara inesperada, empiezan a tener el título bastante encarrilado. Han ido se menos a más en cuanto a juego y a registros. Son el máximo goleador, el segundo menos goleado y el único que sigue invicto.

A la tercera fue la vencida Más información

El Arosa le aguantó más o menos el pulso hasta que lo visitó a principios de diciembre en el Vero Boquete. Los de Gonza Fernández se plantaron en Santiago con la posibilidad de subirse a lo más alto en caso de victoria, pero cayeron 1-0. En los derbis ante Boiro y Cambados cedieron otros cinco puntos, justo cuando más aceleró el líder, que ha acabado la primera vuelta con cinco victorias seguidas.

Edgar intenta un disparo en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

Así las cosas, el Arosa está en estos momentos fuera de la pelea por el ascenso directo. Asegurar el play-off alzándose con la segunda plaza es su nueva aspiración. El equipo de Gonza todavía busca la regularidad en su juego y la solvencia defensiva tan demandada. Sólo Alondras (23) y los tres equipos que están en descenso, Noia (32), Silva (23) y Barbadás (29), han encajado más goles que los arlequinados (22).

Por contra, el Arosa sigue mostrando su gran potencial ofensivo. Lleva 31 goles en 17 encuentros. La plantilla se ha reforzado con la llegada de los ex célticos Manu Fernández y Yoel Crespo, por lo que, pese a los contratiempos en forma de lesiones, Gonza Fernández maneja un plantel largo y con alternativas que convierten al Arosa en el máximo favorito al subcampeonato en la segunda vuelta.

La visión de Manolo Abalo

“Con las expectativas que teníamos, todos querríamos estar más cerca del Compostela, pero tuvimos muchos problemas con las lesiones”, destaca Manolo Abalo respecto a la primera vuelta del equipo. “Es verdad que hubo partidos buenos y otros que no lo fueron tanto, pero también, por ejemplo, en Compostela merecimos más, pero el fútbol es el fútbol”, lamenta el presidente del Arosa SC.

Mario García sufre una nueva luxación en el hombro Gonzalo Salgado

Ahora, el objetivo pasa por mantener las plazas de play-off y ver hasta dónde llega el equipo, esperando ocupar, al menos, la segunda plaza. “Al equipo le pongo un regular. Creo que está para más cosas, a veces nos equivocamos, pero esperaba más del equipo”, comenta Abalo.

“Es cierto que, a veces la suerte no nos acompaña cuando hacemos las cosas bien, y a equipos como el Compostela sí le sale”, lamenta el presidente.

“De la segunda vuelta espero ir partido a partido y ver hasta dónde podemos llegar. Si no somos primeros, por lo menos, ser segundos, que hay equipo para ello”, exige Abalo. Asimismo, no descartan acudir al mercado invernal ante la lesión de Mario García.