Lombao marca para Galicia ante el Bergantiños

Lombao fue el autor del gol de Galicia en el amistoso en As Eiroas

La Selección Galega UEFA perdió 2-1 ante el Bergantiños en As Eiroas en su último test antes de medirse en A Malata la próxima semana a Asturias en la Fase Intermedia de la competición nacional de la Copa Regiones UEFA. En el combinado autonómico que dirige Manolo García fueron titulares Enjamio (Boiro) y Adri Rodríguez (Céltiga). Aunque el gran protagonista del partido fue el extremo coruñés del Arosa Adrián Lombao, que marcó el tanto de la selección en una segunda parte en la que también actuó Noel Chaves (CJ Cambados).

Lombao, que el domingo marcó su primer gol en liga esta temporada con el Arosa, niveló al inicio de la segunda parte el tanto marcado en la primera por Ander Barck para el conjunto de Segunda Federación. Pero el equipo de Simón Lamas volvió a ver puerta en el minuto 55 con el tanto de Isma Cerro. Galicia, en la que se espera representación de los cuatro equipos arousanos de Tercera RFEF, se enfrentará al combinado de Asturias el miércoles día 28 a las 18 horas en el estadio de A Malata. En juego estará la clasificación para la fase final nacional de la XIV Copa de Regiones UEFA, que se celebrará el 1 de marzo en Madrid.