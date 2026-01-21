Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Lombao marca para Galicia ante el Bergantiños

El joven del Arosa, que el domingo se estrenó como goleador en liga, alarga su racha en el último test de la Selección UEFA antes de la eliminatoria ante Asturias el miércoles en Ferrol

Gonzalo Sánchez
21/01/2026 12:30
Lombao fue el autor del gol de Galicia en el amistoso en As Eiroas
Lombao fue el autor del gol de Galicia en el amistoso en As Eiroas
RFGF
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Selección Galega UEFA perdió 2-1 ante el Bergantiños en As Eiroas en su último test antes de medirse en A Malata la próxima semana a Asturias en la Fase Intermedia de la competición nacional de la Copa Regiones UEFA. En el combinado autonómico que dirige Manolo García fueron titulares Enjamio (Boiro)  y Adri Rodríguez (Céltiga). Aunque el gran protagonista del partido fue el extremo coruñés del Arosa Adrián Lombao, que marcó el tanto de la selección en una segunda parte en la que también actuó Noel Chaves (CJ Cambados). 

Lombao, que el domingo marcó su primer gol en liga esta temporada con el Arosa, niveló al inicio de la segunda parte el tanto marcado en la primera por Ander Barck para el conjunto de Segunda Federación. Pero el equipo de Simón Lamas volvió a ver puerta en el minuto 55 con el tanto de Isma Cerro. Galicia, en la que se espera representación de los cuatro equipos arousanos de Tercera RFEF, se enfrentará al combinado de Asturias el miércoles día 28 a las 18 horas en el estadio de A Malata. En juego estará la clasificación para la fase final nacional de la XIV Copa de Regiones UEFA, que se celebrará el 1 de marzo en Madrid. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Carlos Coira entregó los trofeos en categoría sénior

El Campeonato Provincial de ajedrez baja el telón en Vilagarcía
María Caldas
Fran Núñez, Ana Barreiro y Cándido Pazó presentaron la escenificación de la nueva versión teatral de 'Memorias dun neno labregó' que se podrá presenciar en Ribeira

La nueva versión teatral de ‘Memorias dun neno labrego’, del Centro Dramático Galego, recalará el 6 de febrero en el auditorio de Ribeira
Chechu López
Cambados y Vilagarcía se volvieron a ver las caras

Contundente victoria cambadesa en un derbi desdibujado
Gonzalo Sánchez
Imagen de los tres agentes reconocidos con el distintivo

Tres miembros de Protección Civil de Valga reciben un distintivo por su participación en el dispositivo de emergencias tras la Dana
Sandra Rey