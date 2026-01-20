Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

Mario García sufre una nueva luxación de hombro y la directiva no descarta un fichaje

El defensa se someterá mañana a más pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión

María Caldas
20/01/2026 17:00
Mario García tuvo que retirarse del derbi
Mario García tuvo que retirarse del derbi
Gonzalo Salgado
El Arosa SC vuelve a llenar su enfermería. Después de que Mario García tuviese que salir del césped en el enfrentamiento ante el Céltiga FC tras una acción de falta sobre Adri Rodríguez, se confirma que el defensa arlequinado sufre una nueva luxación de hombro. A pesar de que el propio domingo se lo colocaron, aún no está claro el alcance de la lesión.

El Arosa logró la victoria después de dos derbis

A la tercera fue la vencida

Una vez salió del Salvador Otero, se fue directo al hospital, y aunque parecía que todo iba bien, desde el Arosa SC no descartan que tenga que ser sometido a una operación. Durante el día de mañana, Mario García se someterá a nuevas pruebas médicas que determinarán el alcance de la lesión.

Mario García se retiró del derbi en A Illa
Mario García se retiró del derbi en A Illa
Gonzalo Salgado

Esta circunstancia dejaría a Gonza Fernández sin uno de sus principales activos en defensa, por lo que desde la presidencia no descartan tener que mover ficha en el mercado de invierno si finalmente Mario García se pierde lo que resta de temporada para los arlequinados.

