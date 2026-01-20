Mario García sufre una nueva luxación de hombro y la directiva no descarta un fichaje

Mario García tuvo que retirarse del derbi Gonzalo Salgado

El Arosa SC vuelve a llenar su enfermería. Después de que Mario García tuviese que salir del césped en el enfrentamiento ante el Céltiga FC tras una acción de falta sobre Adri Rodríguez, se confirma que el defensa arlequinado sufre una nueva luxación de hombro. A pesar de que el propio domingo se lo colocaron, aún no está claro el alcance de la lesión.

Una vez salió del Salvador Otero, se fue directo al hospital, y aunque parecía que todo iba bien, desde el Arosa SC no descartan que tenga que ser sometido a una operación. Durante el día de mañana, Mario García se someterá a nuevas pruebas médicas que determinarán el alcance de la lesión.

Esta circunstancia dejaría a Gonza Fernández sin uno de sus principales activos en defensa, por lo que desde la presidencia no descartan tener que mover ficha en el mercado de invierno si finalmente Mario García se pierde lo que resta de temporada para los arlequinados.