Arosa

El Arosa saca a la venta los abonos para la segunda vuelta

Se pueden adquirir en las oficinas de A Lomba

María Caldas
20/01/2026 18:00
Aficionados en el Salvador Otero
Aficionados en el Salvador Otero
Gonzalo Salgado
El Arosa SC ya dispone de los abonos para la segunda vuelta de la Tercera RFEF. En este caso, en Tribuna el abono tendrá un precio de 50 euros, mientras que tribuna jubilado tendrá un coste de 40.

En la zona de Preferencia, el precio del abono será de 40 euros, y en el caso de los jubilados, será de 35. Para aquellos aficionados Sub 30, el abono de la segunda vuelta tendrá un coste de 35 euros, y para los Sub 18, de 15. 

Por último, aquellos Sub 8 que deseen hacerse socios del Arosa SC, disponen de un abono por un precio de cinco euros. Para hacerse con el carnet de socio hay que acudir a las oficinas de A Lomba, que están abiertas de lunes a jueves de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 y los viernes de 11:00 a 13:00. 

El primer encuentro de la segunda vuelta en A Lomba será el próximo domingo uno de febrero, en el que los arlequinados recibirán al Gran Peña. 

