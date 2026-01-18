Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

Gonza Fernández: “Fuimos un equipo reconocible, que sabe lo que quiere hacer"

El técnico se mostró muy contento con el trabajo del equipo en A Illa

María Caldas
18/01/2026 20:36
Gonza durante el partido de hoy
Gonzalo Salgado
El entrenador del Arosa SC se mostró muy satisfecho con la actuación del equipo en el Salvador Otero, y es que la versión que ofrecieron a domicilio, dista mucho de la que mostraron la pasada semana en A Lomba. “Hicimos muy buen partido, la sensación que tengo es que cualquier error nos penaliza en gol y eso se nota”, comenta Gonza Fernández.

“Mantener el ritmo de concentración que nos exigía el partido después de tantas idas y vueltas es para estar muy contento”, explica el técnico arlequinado. 

“Fuimos un equipo reconocible, que sabe lo que quiere hacer, y que a veces los domingos no lo transmite lo suficiente, pero creo que en esta ocasión sí que lo hicimos, con sus errores y aciertos, pero con una actitud muy buena de todo el mundo”, recalca Gonza Fernández después de conseguir la primera victoria en el tercer derbi consecutivo para el Arosa SC.

Asimismo, el técnico no quiso olvidarse de los jugadores que, a pesar de no estar en el once inicial, también contribuyeron a la victoria ante el Céltiga FC. “Sabíamos que iba a haber momentos fastidiados. Hay que darle mucho valor a esta victoria. Son partidos complicados y el ambiente y contexto fueron espectaculares, esto son los derbis. Yo lo viví de una manera muy intensa”, explica. 

“Es para irnos muy contentos, sobre todo con los tres puntos, y aún encima con gol de Seijo en el 3-4 que creo que se lo merecía y estoy muy contento por él”, afirma.

Con días en los que sale mejor, y otros en los que sale peor, al Arosa hoy le salió cara. Muy atentos a los segundos balones, y cubriendo a la perfección las espaldas, los arlequinados anularon la estrategia del Céltiga FC como local, uno de sus puntos fuertes. “Creo que en las vigilancias estuvimos espectaculares, menos en un par de ellas, y eso nos dio posibilidad de jugar en campo rival”, explica Gonza Fernández.

“Fue un partido muy completo por parte de todos los jugadores, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Estoy muy contento”, indica el técnico.

