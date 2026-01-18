El Arosa logró la victoria después de dos derbis Gonzalo Salgado

A la tercera fue la vencida para el Arosa SC. El combinado de Gonza Fernández se reencontró con la victoria en el Salvador Otero por un 3-4 ante el Céltiga FC, en el que era su tercer derbi consecutivo, y el primero en el que el Arosa consigue sumar de tres. Un gol de Seijo en el descuento hizo que los tres puntos se vuelvan para Vilagarcía, después de un derbi en el que Julio Rey puso el empate en 3-3, y en el que Sobrido anotó un gol olímpico desde fuera del área.

En esta ocasión, los de Gonza Fernández mostraron su mejor versión. Un equipo compacto y reconocible sobre el verde, con Yoel Crespo y Torrado como grandes protagonistas, especialmente en el primer tiempo, y con unos cambios que dieron el dinamismo necesario en los últimos minutos. Tres puntos que saben a oro para los arlequinados, ya que siguen durmiendo en play-off, a un punto del segundo puesto, y a ocho del Compostela.

El homenaje a Javi Vidal Gonzalo Salgado

Durante el descanso, el Salvador Otero brindó homenaje a Javi, quien fue capitán del equipo durante las últimas temporadas, contando con la presencia de Rafael Louzán y de Pablo Prieto, presidentes de la Federación Española y Gallega de Fútbol, respectivamente.

Los isleños comenzaron atacando sin piedad, y ees que en el primer minuto, Marcos Blanco intentó un disparo desde fuera del área que se fue por encima de los palos.Anxo tuvo otra llegada tras recibir un pase largo, en la que se quedó mano a mano con Chema, pero el esférico fue directo a las manos del portero arlequinado.

Reme puso un centro perfecto de falta, pero no encontró rematador. Los locales comenzaron adelantándose después de que Guille robase el balón a Yoel Crespo e iniciase la carrera hacia el área. Filtrando el pase a la izquierda, y ganándole la espalda a Mario García, Adri Rodríguez recibió para solo tener que empujarla y batir a Chema.

Escuadra Arlequinada fue protagonista en A Illa Gonzalo Salgado

Los arlequinados buscaban volver a enchufarse en el partido, quedándose muy cerca. Un magistral centro de Torrado desde la banda después de una mágica mano de Manu Táboas, terminó con el balón cruzando la meta, pero el colegiado señaló fuera de juego y el gol fue anulado. Gonza pedía a los suyos que cerrasen espacios, Adri Rodríguez ganaba la diagonal a Samu Santos, pero el balón terminaba yéndose largo.

El equipo de Gonza Fernández buscaba, y lograba, acercarse al área por la banda de Torrado, que estaba siendo una pesadilla para Anxo. Las malas noticias volvían a caer del lado arlequinado, y es que en una falta sobre Adri Rodríguez, Mario García se tuvo que retirar por un problema en el hombro, por lo que Lombao entró en escena.

A punto estuvo Adri de marcar el segundo, después de ganarle las espaldas a la defensa y de que Chema se adelantase, pero el disparo se fue desviado tras un resbalón del atacante. La presión en el área rival tuvo su recompensa para el Arosa.

Edgar intenta un disparo Gonzalo Salgado

En una acción de córner, Remeseiro no perdonó y lanzó a matar hacia los palos de Manu Táboas para poner el 1-1. Los de Luis Carro insistían en subir por la banda, buscando el pase perfecto a Adri. El empate dio alas al Arosa, que se sentía más cómodo con balón, mientras que a los isleños les empezaban a costar los segundos balones. Yoel Crespo se llevaba el protagonismo por los visitantes, dominando en el uno contra uno.

La precisión estaba siendo el gran hándicap del Céltiga para no dejar el derbi vivo al segundo tiempo. Durante los últimos minutos de la primera mitad, los visitantes consiguieron encerrarse en el área local, buscando de nuevo la acción a balón parado que diese la vuelta al marcador.

Mario García se fue directo al hospital Gonzalo Salgado

Los de Luis Carro volvieron a tener otra clara tras robo de Guille. Chema sacó una potente mano para frenar el disparo, y a pesar de que dejó portería vacía al rechace, no llegó ningún jugador del Céltiga a tiempo, por lo que Edgar terminó despejando.

Segunda mitad

El balón volvió a rodar en el Salvador Otero con ambos técnicos confiando en los mismos onces. Los locales volvieron a saltar al verde con la misma intensidad que durante el inicio del derbi. Luis Carro fue el primero en mover el banquillo, dando paso a Nico por Guille. Los visitantes comenzaban a subir la intensidad del partido, muy atentos en la disputa de balón y buscando a Rivera en banda. Gonza también movió el banquillo quitando a Edgar y Rivera por Luis Castro e Iñaki Martínez.

La entrada de Sobrido revolucionó el derbi. Cuando a penas llevaba un minuto en el césped, el ribeirense disparó desde fuera del área con un gol que no solo puso el 2-1, sino que levantó al Salvador Otero. Poco duró la alegría en A Illa. En la acción inmediata al gol, Martín Sánchez cometió penalti sobre Yoel Crespo, e Iñaki Martínez se encargó de materializar la pena máxima.

Torrado se volvió una pesadilla por la banda Gonzalo Salgado

El Arosa consiguió darle la vuelta al partido en menos de cinco minutos, y es que los de Gonza Fernández se pusieron por delante después de una salida de balón de Torrado, en la que el balón pareció cruzar lkos palos, pero la defensa local lo sacó al límite.

En el rechace, Lombao aprovechó el aturullo en el área para empujarla y poner así el 2-3 en el marcador. En una acción a balón parado, Sobrido se quedó muy cerca del remate, pero el balón tocó el palo. Los arlequinados dieron un paso al frente en el juego interior, y es que a pesar de que los de Luis Carro apretasen en el último tercio del campo, la solidez que mostraba el Arosa impedía que los locales tuviesen oportunidad de empatar.

Cuando todo parecía perdido para los locales, Julio Rey puso el 3-3. Tras una pérdida de balón de Concheiro, el 10 del Céltiga recuperó por la banda y tras una galopante carrera disparó a la izquierda para batir a Chema.

Los aficionados en las gradas Gonzalo Salgado

A falta de tres minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario, Seijo la tuvo para el Arosa, con un balón que se fue rozando los palos de Manu Táboas. Sobrido le ganó la espalda a Torrado para devolver el balón a los isleños.

En el último suspiro, tras una recepción de balón, Seijo desató la locura. El canterano se puso manos a la obra y cocinó el 3-4 definitivo que lleva los tres puntos para el cuadro de Gonza Fernández, que se mantiene en la tercera plaza.