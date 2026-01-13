Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El derbi entre el Céltiga FC y el Arosa SC se disputará el domingo a las 12:00 horas

El Salvador Otero acoge el encuentro en la jornada matinal

María Caldas
13/01/2026 16:45
Los arlequinados disputarán su tercer derbi consecutivo
Los arlequinados disputarán su tercer derbi consecutivo
MONICA VILA
Finalmente, el derbi entre el Céltiga FC y el Arosa SC se disputará el domingo en la jornada matinal. El Salvador Otero levanta el telón a las 12:00 horas para acoger el encuentro correspondiente a la jornada número 17 de Tercera RFEF.

Será el tercer derbi consecutivo de los de Gonza Fernández, en el que esperan mejorar los anteriores resultados, ya que vienen de perder por 3-0 ante el CD Boiro, y de empatar a uno en A Lomba con el Juventud Cambados.

Los arlequinados pueden caer del play-off si pierden en el Salvador Otero

El Arosa empeora los números de la pasada temporada

Más información

Ahora, los arlequinados, que son quintos con 27 puntos, se miden al sexto clasificado, que está a solo un punto de quitarles la plaza de play-off (26). El combinado de Luis Carro empató en la pasada jornada ante el Atlético Arteixo por 1-1, quedándose en sexto lugar. 

Como locales, los de Luis Carro solo han consumado una derrota en lo que va de temporada, con seis victorias, un empate y una derrota, además de 15 goles a favor y solo siete en contra. En cambio, como visitantes, los de Gonza Fernández llevan nueve goles a favor y 12 en contra.

