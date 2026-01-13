El derbi entre el Céltiga FC y el Arosa SC se disputará el domingo a las 12:00 horas

Los arlequinados disputarán su tercer derbi consecutivo MONICA VILA

Finalmente, el derbi entre el Céltiga FC y el Arosa SC se disputará el domingo en la jornada matinal. El Salvador Otero levanta el telón a las 12:00 horas para acoger el encuentro correspondiente a la jornada número 17 de Tercera RFEF.

Será el tercer derbi consecutivo de los de Gonza Fernández, en el que esperan mejorar los anteriores resultados, ya que vienen de perder por 3-0 ante el CD Boiro, y de empatar a uno en A Lomba con el Juventud Cambados.

Ahora, los arlequinados, que son quintos con 27 puntos, se miden al sexto clasificado, que está a solo un punto de quitarles la plaza de play-off (26). El combinado de Luis Carro empató en la pasada jornada ante el Atlético Arteixo por 1-1, quedándose en sexto lugar.

Como locales, los de Luis Carro solo han consumado una derrota en lo que va de temporada, con seis victorias, un empate y una derrota, además de 15 goles a favor y solo siete en contra. En cambio, como visitantes, los de Gonza Fernández llevan nueve goles a favor y 12 en contra.