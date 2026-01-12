Pacheco: "Hay que hacer autocrítica, no vale de nada entrenar bien si no se refleja en los partidos"

Pacheco durante una acción en el derbi MONICA VILA

Carlos Pacheco fue el encargado de poner el único gol que pudo anotar el Arosa SC en casa ante el Juventud Cambados. Un remate de cabeza del capitán adelantó a los arlequinados, que no se esperaban lo que les quedaba por vivir.

“Los resultados no están saliendo cómo esperábamos. Toca hacer autocrítica y reflexionar para seguir adelante y que mejor que un derbi para demostrar lo que valemos”, comenta Pacheco, capitán del Arosa SC. “De nada vale estar entrenando bien toda la semana si luego llega el partido y no se refleja en el resultado”, lamenta el defensa.

La segunda parte del derbi en A Lomba despertó viejos fantasmas, y es que el Arosa volvió a perder el control, sobre todo en defensa, cuando el Cambados mejor estaba. “Al final, cuando no cierras los partidos, en cualquier categoría los pequeños detalles cuentan”, señala Pacheco. “Una contra de ellos mal defendida acabó en el gol. Tenemos que dominar durante 90 minutos y no relajarnos”, indica.

El Arosa vio como jugadores de la cantera que se descartaron brillaron en el Cambados MONICA VILA

“Debemos de pensar en nosotros mismos, que al final es lo importante. Si estamos pendientes de equipos como el Compos no nos va a beneficiar. Tenemos que centrarnos en el día a día, que está siendo muy bueno, y trasladarlo al domingo, que al final es lo que cuenta”, recalca el capitán.

Tenemos que pensar en alcanzar al Villalbés, el Compostela ya está a mucha distancia Pacheco

La falta de finalización

A pesar de ser el segundo equipo más goleador de Tercera RFEF, ante el Juventud Cambados el Arosa lastró problemas en la finalización. Rivera y Palmás tuvieron más de una ocasión para sentenciar el partido en A Lomba, pero el gol no llegó. “Son pequeños detalles que, al final, te llevan a que te empaten el partido”, lamenta el capitán.

“Hay una ocasión muy clara de Rivera en la que le cae el balón a Torrado y lo echa por encima de los palos, y ellos con muy poco te meten un gol y te quedas con un sabor amargo”, insiste Pacheco.

Borrar la imagen que se mostró en Boiro era el principal objetivo del Arosa SC en el derbi, algo que, para muchos aficionados, no se ha cumplido. “El partido en Boiro fue un punto de inflexión, de que así no podíamos competir, no estuvimos a la altura. Ayer estuvimos en todo momento en el partido”, desta Pacheco con respecto al pasado derbi en el Municipal de Barraña.

El Salvador Otero, próxima cita

El Arosa SC tiene la mente puesta ya en el Céltiga FC. Los de Gonza Fernández preparan su tercer derbi consecutivo, esta vez contra un equipo que le pisa los talones, y es que el cuadro de Luis Carro ocupa actualmente la sexta plaza de la tabla clasificatoria con 26 puntos, solo uno menos que el Arosa, que suma 27.

“Desde el séptimo u octavo puesto estamos todos apretados por el play-off. Ahora mismo debemos de pensar en alcanzar al Villalbés, que es el segundo clasificado, el Compostela ya está a mucha distancia”, comenta Pacheco sobre la posibilidad de dormir fuera de play-off este mismo fin de semana.

“Tenemos que ir pasito a pasito y pensar en nosotros mismos”, recalca el capitán. “A la afición le agradezco todo el apoyo que nos están mostrando. Que sigan confiando, sabemos que están con nosotros y vamos a dejarnos todo el campo para que lleguen las alegrías”, sentencia uno de los capitanes del cuadro arlequinado.