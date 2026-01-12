Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El Arosa empeora los números de la pasada temporada

En la jornada 16 de la 2024/2025, los arlequinados sumaban 31 puntos y eran segundos. Hoy, ocupan la quinta plaza con 27 y 19 goles encajados

María Caldas
12/01/2026 20:30
Los arlequinados pueden caer del play-off si pierden en el Salvador Otero
Los arlequinados pueden caer del play-off si pierden en el Salvador Otero
MONICA VILA
La situación del Arosa SC empieza a desesperar en A Lomba. Tras el empate a uno ante el Club Juventud Cambados, el equipo de Gonza Fernández cae hasta la quinta plaza de la tabla clasificatoria con 27 puntos. Además, a estas alturas de la temporada, el Arosa está ya once puntos por debajo del Compostela, que lidera en solitario con 38 puntos.

El Arosa empató a uno en A Lomba y se pone quinto

Año nuevo, mismos errores

Unas cifras que empeoran los resultados de la pasada temporada, y es que en la jornada 16 de la campaña 2024/2025, los arlequinados se colocaban segundos con 31 puntos, por lo que ahora están con cuatro puntos menos que la temporada en la que no jugaron el play-off. 

También llevaban tres goles más (30), frente a los 27 que anotaron en 16 jornadas de la presente temporada. Asimismo, también llevan más goles encajados, y es que en la pasada campaña llevaban 17 goles en contra, y a estas alturas ya llevan un total de 19.

Gonza Fernández durante el derbi

Gonza Fernández: “Tenemos que dar mucho más y ver la importancia a los detalles”

Los arlequinados necesitan sí o sí conseguir una victoria en el Salvador Otero en esta próxima jornada, ya que en caso de derrota, el Céltiga podría hacer que los de Gonza Fernández duerman fuera de las posiciones de play-off.

