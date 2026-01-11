Gonza Fernández: “Tenemos que dar mucho más y ver la importancia a los detalles”

Gonza Fernández durante el derbi MONICA VILA

El entrenador del Arosa SC se mostró decepcionado después del final del derbi. La actuación del equipo en casa no fue la que se esperaba el técnico, sobre todo después de conseguir marcar el 1-0.

“Este resultado, personalmente, me sabe muy mal. No le damos importancia a los detalles del partido y, ante un equipo que sabe hacer los partidos largos, si no eres capaz de matar el partido, por lo menos tienes que mantenerlo”, lamenta Gonza Fernández.

“Creo que tenemos que dar más, empezando por darle importancia a los pequeños detalles, que creo que es lo que nos está matando”, señala Gonza Fernández. “Si tienes el balón, lo pierdes, y aún les das tiempo a que el balón se vaya fuera y te saquen un centro para rematar, es cosa nuestra, no del Cambados. Hay que corregir esos errores”, destaca Gonza.A pesar de las oportunidades que tuvieron, los arlequinados no fueron capaces de materializar para ponerse 2-0.

“En esta categoría, si no eres capaz, sabes que los últimos minutos van a ser duros. Teníamos el partido más o menos controlado, ellos no estaban llegando casi. El gol viene de un error nuestro”, recalca Gonza.

Los arlequinados siguen invictos en A Lomba tras la primera vuelta de liga. En positivo, Gonza Fernández destaca la actuación de los nuevos fichajes, y es que Yoel Crespo partió desde el inicio, aportando profundidad al equipo durante más de 50 minutos. En la segunda mitad también fue el estreno de Manu sobre el césped de A Lomba.

“Creo que son jugadores que nos van a ayudar mucho. Yoel Crespo terminó acalambrado”, comenta el entrenador del Arosa SC. Un resultado que duele, sobre todo después de someter por completo al Cambados en la segunda mitad, con Torrado ganado las espaldas por la banda y haciendo sufrir a los visitantes.

“Si no matas el partido cuando tienes ocasiones, porque si cayese el 2-0 ellos seguramente hubiesen bajado su intensidad, pero con el 1-0 saben que están dentro del partido y te pueden empatar. No te pueden hacer gol con esa pérdida de balón en el medio del campo”, lamenta Gonza.

La próxima semana, el equipo de Gonza Fernández visita al Céltiga FC, equipo al que destronaron del play-off al empatar ante el Cambados. "Tenemos que mejorar cosas, puede ser que nos faltara más presencia en área, sobre todo en los centros", dice.