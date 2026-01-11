Año nuevo, mismos errores

El Arosa empató a uno en A Lomba y se pone quinto MONICA VILA

Año nuevo, pero mismos errores del Arosa SC. Los de Gonza Fernández empataron a uno en A Lomba en el derbi ante el Juventud Cambados. Un encuentro en el que los visitantes lograron igualar el ritmo en la primera mitad, y en el que Pacheco adelantó a los locales con un remate de cabeza.

En la segunda mitad, a pesar de que los arlequinados sometieron al Cambados, los fantasmas defensivos del pasado, y la incapacidad de matar el partido, llevaron a que las frescas piernas de Diego Iglesias se inventasen un gran disparo desde fuera del área para poner el empate en A Lomba. Los de Pénjamo se quedaron con 10 en el tiempo de descuento, pero tampoco fue suficiente para que los de Gonza Fernández tomasen mejores decisiones en la última línea.

Durante los primeros minutos, los arlequinados comenzaron tanteando con balón. Torrado subía por la banda derecha para rotar el balón en busca de poner el centro a Rivera. Así llegó la primera ocasión clara de los de Gonza Fernández.

A pase de Rivera, Yoel Crespo consiguió colarse en el área pequeña para ponerse mano a mano con Roberto Pazos, pero el disparo se fue desviado y el balón volvió a las manos del Cambados. Los de Pénjamo reaccionaron con un robo de balón de Noel, que ganó la espalda a Remeseiro, provocando un contragolpe que remataría Gregor a manos de Chema. Los visitantes comenzaron a dar pasos adelante pasados los tres cuartos.

Noel conduce un balón en A Lomba MONICA VILA

Los visitantes estuvieron a punto de estrenar el marcador en una acción de córner que centró Tavares para Gregor, que reclamaba al árbitro que la defensa le estaba agarrando. Chema se anticipó, y en el rechace a punto estuvo de anotar el Cambados, pero Mario García metió la pierna para despejar e impedir el primer golpe.

Los visitantes volvieron a avisar. Anxo Martínez gamó la línea de banda para ganar la espalda a Pacheco y poner el centro, pero Chema esta vez no falló en su anticipación y atajó el esférico.

Los de Pénjamo tuvieron otra ocasión clara tras un robo de balón de Noel en el centro del campo, montando un contragolpe en el que Fran la puso para Gregor y este disparó a bocajarro, pero la defensa local provocó el córner. Los de Pénjamo mantenían firmes sus líneas, buscando transiciones rápidas con balón. Noel se convertía en la pesadilla de Concheiro, ganándole la espalda en cada recepción.

Los aficionados durante el derbi MONICA VILA

Los de Gonza Fernández comenzaban a mostrarse más atentos a los segundos balones, además de buscar fortuna en las acciones a balón parado, pero se topaban con el muro amarillo. El Arosa tuvo una clara de Torrado pasado el ecuador de la primera mitad.

El lateral aprovechó un espacio de la defensa visitante para encarar solo al área, pero una buena acción defensiva de Tavares, que llegó por abajo al balón, impidió que la jugada fuese a más. Durante los últimos minutos del primer tiempo, los arlequinados subieron una marcha para tener más presencia en área.

El derbi en A Lomba MONICA VILA

Concheiro vio la tarjeta amarilla después de cortar una acción clara de peligro guiada por Anxo, sobre el que hizo falta. El ambiente estaba cada vez más caldeado en A Lomba, con Álex Rey buscando la reacción de Tiko, que protestaba al línea. A falta de cinco minutos para que finalizase la primera mitad, el Arosa consiguió tres acciones de córner consecutivas en las que ambién se quedaron muy cerca de rematar.

Torrado consiguió ganarle la espalda a Tavares en la banda, pero Fran llegó para cubrir la posición y, de nuevo, el Cambados recuperó la posesión del balón. En el minuto añadido por el colegiado, los locales tuvieron una falta peligrosa al borde del área, en la que Concheiro disparó muy cerca de la escuadra. Así, el encuentro fue al descanso con el 0-0 en el electrónico.

Segunda parte

En vista de que las cosas no estaban saliendo como esperaban, Gonza Fernández movió el banquillo al descanso, dando paso a Luis Castro y Manu Fernández por Concheiro y Samu Santos. Los de Pénjamo seguían marcando los tiempos en defensa, y es que a pesar de la presión de los locales, el muro amarillo seguía manteniéndose.

El Arosa inició el segundo tiempo con mucha más intensidad en un campo cada vez más pesado en el que incomodaba la lluvia. Torrado seguía siendo una de las piezas claves del cuadro arlequinado, guiando la pelota por la banda.

Ante la falta de diente en el área, Gonza dio paso al ‘killer’ del equipo, Gabri Palmás. A los de Pénjamo les costaba mantener el balón frente a un Arosa que circulaba pero sin creatividad en la creación de juego. Amos y señores de los segundos balones, los locales parecían estar cada vez más cerca de dinamitar el derbi.

Nadie quiso perderse el derbi MONICA VILA

Y así fue. En un córner provocado tras una jugada entre Palmás y Torrado, Pacheco remató de cabeza engañando a Pazos para poner el 1-0. El gol alzó al vuelo al Arosa, que, de nuevo con la dupla de Palmás y Torrado, buscaba otra acción a balón parado.

El Cambados no conseguía pasar del mediocampo, es por ello que Pénjamo hizo un triple cambio, sacando a Gregor, Zalo y Tiko por Dieguito, Nico, y Diego Iglesias. Un error de Pazos pudo costar el 2-0, pero la defensa visitante prestó especial atención a la jugada para despejar a tiempo. Palmás tuvo la más clara del partido después de que regatease a Roberto Pazos y lanzase desviado a puerta vacía.

Álex Rey en una disputa de balón MONICA VILA

Con el marcador a su favor, los locales comenzaron a someter a un Cambados que resistía a la presión de un Arosa que cerraba cada vez mejor los espacios. Dieguito tuvo una ocasión de oro para empatar, en una carrera por la banda filtrando el pase para un Diego Iglesias que no alcanzó el esférico.

Anxo tuvo otro disparo desde la frontal del área, pero se fue alto. Cuando el Cambados parecía enterrado, apareció Diego Iglesias con un golazo tras una acción de Dieguito por la banda para poner el empate. Rivera volvió a tener el empate a sus pies en una acción al borde del área, pero en la que tardó demasiado en decidir.

El Cambados se quedó con 10 en el descuento después de que Dieguito viese la segunda amarilla. Aún con el viento en contra, los cambadeses resistieron y sacan un punto de oro a domicilio.