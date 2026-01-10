Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

Victoria de prestigio del Arosa Juvenil en casa

El equipo de Perú venció por 1-0, gracias a un gol de Iván, ante el Real Oviedo y escala posiciones en la clasificación

María Caldas
10/01/2026 20:12
Los juveniles lograron una importante victoria en casa
Los juveniles lograron una importante victoria en casa
Mónica Ferreirós
El Arosa Juvenil volvió a levantar el telón del Manuel Jiménez, esta vez para recibir al Real Oviedo, en un partido en el que los de Perú vencieron por 1-0, gracias a un gol de Iván, para continuar en la senda de la victoria.

Durante los primeros minutos, el Arosa Juvenil impuso su juego con solvencia, siendo claramente superior a su rival, y es que antes de que llegase el gol de Iván que acabaría por dar la victoria a los de Perú, los arlequinados tuvieron varias ocasiones previas para estrenar el marcador en el Manuel Jiménez. 

La primera de ellas fue en una acción de córner que remató Juan Diego al larguero. Otra de las acciones fue obra de Goitia, que enganchó un disparo desde fuera del área que también se fue al larguero. Los locales siguieron presionando a pesar de que la falta de acierto no parecía estar de su lado.

Los juveniles se colocan sextos clasificados
Los juveniles se colocan sextos clasificados
MONICA VILA

Así llegó la acción del gol. Con un robo de balón cerca del área, entrando Marco Antonio al área por la banda derecha para poner el pase abajo al área pequeña y llega Iván para rematar y poner el definitivo 1-0 en el Manuel Jiménez. 

Tras la acción del gol, los locales continuaron presionando en el área rival, mientras que el Real Oviedo a penase tocó balón, sin generar ocasiones claras de peligro que pudiesen empatar el marcador en Vilagarcía.

Segunda mitad

Después de unos primeros 45 minutos en los que los visitantes no generaron casi nada en campo rival, tras el descanso, los asturianos comenzaron a subir la intensidad para intentar darle la vuelta a un marcador que apuntaba en su contra. Poco a poco, el Real Oviedo fue tomando el control del partido, dominando por completo ante un Arosa Juvenil que se dedicaba a defender el resultado.

A pesar de las bajas, el Arosa Juvenil fue superior
A pesar de las bajas, el Arosa Juvenil fue superior
MONICA VILA

Los arlequinados colocaron muy bien la línea defensiva, siendo muy solidarios en bloque y con grandes actuaciones de los centrales y sobre todo, de Adri Fuentes, ante un Real Oviedo que intentaba encontrar premio mediante centros al área, pero no tuvieron éxito. 

A los locales les costaba tener el balón, a diferencia de en la primera mitad, pero finalmente solventaron el partido con un buen bloque defensivo. Una victoria muy importante para los de Perú, que toman distancia con el descenso, aún con bajas importantes como la de Yeray o David Sánchez.

