Arosa

El Arosa Juvenil regresa al Manuel Jiménez para recibir al Real Oviedo

El encuentro será a las 16:00 horas

María Caldas
10/01/2026 06:45
El Arosa Juvenil disputó la pasada jornada en casa ante el Ferrol
El Arosa Juvenil disputó la pasada jornada en casa ante el Ferrol
Gonzalo Salgado
El Arosa Juvenil espera hoy a las 16:00 horas en el Manuel Jiménez al Real Oviedo. Un encuentro al que los arlequinados llegan con la moral alta después de vencer en la pasada jornada al Racing de Ferrol. 

En dicho encuentro, los de Perú comenzaron con mucha intensidad, un ritmo que les resultó difícil de mantener durante los 90 minutos, pero en el que el trabajo defensivo y las intervenciones de Adri Fuentes terminaron siendo claves para sumar de tres en casa.

Así, los de Perú dan comienzo a la segunda vuelta de la División de Honor Juvenil en la novena posición con 19 puntos. Enfrente tendrán a un Real Oviedo que se coloca sexto con 22, y un balance de cinco victorias, siete empates y tres derrotas durante los primeros partidos de la campaña.

La disputa del enfrentamiento en el día de hoy permite que Gonza Fernández pueda completar convocatoria con los juveniles para el derbi ante el Cambados en caso de que fuera necesario. 

Lo cierto, es que el Real Oviedo llega al Manuel Jiménez con las aspiraciones altas, ya que se encuentra a solo dos puntos de conseguir meterse en los puestos de play-off, esperando el pinchazo de equipos como el Deportivo Roces.

