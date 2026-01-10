Canteranos ayer, rivales mañana: el otro partido del Arosa VS Cambados

De izquierda a derecha: Noel, André, David Conde, Gregor, Nico y Tavares en O Pombal MONICA VILA

A Lomba será el punto de partida para el derbi entre el Arosa SC y el Club Juventud Cambados mañana a las 17:00 horas, pero hubo un tiempo en el que fue el inicio de seis futbolistas que actualmente militan en las filas del CJ Cambados.

Noel Chaves, André, David Conde, Nico Fernández y Tavares dieron sus primeros toques vistiendo la arlequinada, y ahora, regresan a la que un día fue su casa para defender los colores rivales.

Un derbi que va mucho más allá del verde, y es que jugadores como Noel, André o David Conde militaban la pasada temporada en las filas arlequinadas. “No sentimos presión, vamos tranquilos y con ganas de competir”, dice Noel. “Sí que es un partido especial, pero no por ello se siente una presión añadida”, explica por su parte André. Si en algo coinciden todos es en que A Lomba es “un campo difícil en el que la afición aprieta mucho”.

“Sabemos que jugamos contra uno de los equipos más fuertes de la categoría, pero presión ninguna, son tres puntos importantes como los de cada fin de semana”, señala Gregor. “Es un partido bonito que quiero disfrutar”, dice por su parte Tavares.

Volver a pisar A Lomba no despierta los mismos sentimientos en todos los canteranos, con experiencias distintas vistiendo la arlequinada.

“No me supone nada en especial porque, por cómo terminaron las cosas, no es una etapa que recuerde con mucho cariño”, dice Nico. “Va a ser bonito y siempre estará en mi recuerdo después de una etapa muy grande, bonita y de mucho aprendizaje en mi vida, que al final, es lo que me hizo llegar a competir en estas ligas hasta día de hoy”, señala David Conde.

“Esta vez toca sentir a la afición en contra. En líneas generales recuerdo bien mi etapa en el Arosa, fue uno de los afortunados que pudo debutar siendo juvenil y tener algo de participación en el primer equipo”, comenta Gregor.

Los canteranos del Arosa antes de un entrenamiento con el Cambados MONICA VILA

“Fueron quizás los dos años que más me marcaron de mi vida como futbolista, donde más competí e hice amigos para toda la vida”, cuenta André. "A Lomba es uno de los mejores campos de Tercera, uno siempre quiere jugar ahí, tanto de local como de visitante", concluye.

“Mi etapa en el club no fue muy larga, la recuerdo con mucho cariño sobre todo porque tuve mucha suerte con los entrenadores que tuve, lo mejor que me llevo de esa etapa es a la gente que conocí y siguen formando parte de mi día a día”, explica Tavares. “Va a ser un partido divertido, al final, soy de Vilagarcía y conozco a mucha gente que estará en la grada”, dice Tava.

Cambios y crecimiento

Después de un tiempo fuera de A Lomba, los canteranos vivieron un proceso de maduración deportiva. “Pienso que he cambiado totalmente, cuando salí de allí era juvenil de segundo año, y no tiene nada que ver con el fútbol sénior”, dice Nico. Por su parte, jugadores como Noel o André destacan la confianza ganada al contar con más participación.

“Había cosas que me costaban cuando era juvenil, como los choques e ir duro al balón, pero sigo mejorando con el tiempo”, dice André. Asimismo, los ex arlequinados coinciden en que, para puntuar en A Lomba, será importante “no cometer errores, volver a ser un bloque en defensa, estar más concentrados sobre todo en balón parado y segundas jugadas, y aprovechar las ocasiones”.

Seis futbolistas que regresan al punto de inicio, y que se convierten el espejo en el que mirarse para las nuevas generaciones. “A un canterano le diría que disfrute, que son sin duda los mejores años, cuando a pasas a sénior la cosa cambia”, dice André. “Llegar arriba cuesta, pero se puede con ganas y trabajo todo se puede conseguir”, destaca Conde.

“Le diría que disfrute de cada entreno y cada partido, al final la mayoría de gente que conozco aquí, su grupo de amigos la mayoría se conocieron de pequeños en el fútbol. Luego lo que tenga que llegar llegará o no”, comenta Tavares sobre el futuro de la cantera.