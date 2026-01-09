“El Cambados es un equipo difícil de ganar”, dice Gonza Fernández

Gonza Fernández durante el derbi en Barraña Gonzalo Salgado

El Arosa SC levanta mañana el telón de A Lomba para recibir a las 17:00 horas al Club Juventud Cambados. El primer derbi del año llega después del batacazo en el último derbi de 2025 ante el CD Boiro. Ahora, con las energías renovadas, el equipo de Gonza Fernández espera dar otro golpe sobre la mesa para seguir manteniendo los buenos números en casa.

“El equipo tiene ganas de que llegue el domingo y de volver a jugar en casa”, dice Gonza, que sigue sin poder contar con Martín Diz y Tapha. “Queremos hacer un buen partido en casa y llevarnos los tres puntos”, recalca el entrenador.

Asimismo, Gonza quiso destacar el nivel competitivo del Cambados. “Son un equipo que siempre está en los partidos, compiten todos los partidos en cuanto a resultados y eso habla muy bien de ellos”, señala el entrenador del Arosa SC.

Por su parte, los arlequinados quieren seguir siendo fuertes en casa, y es que en lo que va de temporada todavía no conocen la derrota en A Lomba. “Estamos recuperando gente y se está notando durante la semana, tiene que ser igual el domingo, que sea un buen partido y que implantemos nuestra idea”, recalca Gonza Fernández.

“El Cambados es un equipo difícil de ganar, creo que tienen claro lo que quieren hacer en cada partido. Nosotros tenemos que hacer que noten que están jugando en A Lomba y que les resulte difícil salir con balón”, destaca el técnico.

Como local, el Arosa SC es el equipo más goleador de la categoría con 17 tantos, seguidos por el líder Compostela con 16, y el Céltiga FC con 15. “Tenemos que leer los momentos del partido, que aporte todo el mundo y sume. A nivel de juego tenemos que saber a dónde queremos llevar el balón y a un ritmo alto”, recalca Gonza Fernández, que ya tiene disponibles a las nuevas incorporaciones, como son Yoel Crespo y Mario.

La valoración

“No cerramos el año como queríamos. Uno de los objetivos es cambiar esa imagen y tenemos una buena oportunidad en casa con nuestra gente”, comenta Gonza Fernández sobre el 2025.