El Arosa SC vuelve a su feudo con el primer derbi del año

El Arosa SC empieza el año de la misma forma en la que terminó el anterior, con un derbi. Los de Gonza Fernández vuelven a levantar el telón de A Lomba para recibir el domingo a las 17:00 horas al Club Juventud Cambados.

Un enfrentamiento especial, no solo por ser el primero del 2026 en casa, sino porque se trata de la primera vez que los de Pénjamo pisarán el verde de Vilagarcía en Tercera RFEF.

Los arlequinados buscan volver a la senda de la victoria después de la dolorosa derrota por 3-0 ante el CD Boiro en la última jornada antes del parón navideño. Una imagen que esperan dejar atrás y poder brindar así a su afición los tres primeros puntos del año a costa de uno de los recién ascendidos.

Si por algo se caracteriza el equipo que ha conseguido crear Gonza Fernández es por saber hacer de A Lomba su fortín, y es que hasta el momento, en los siete partidos que el Arosa disputó como local, todavía no saben lo que es perder en casa, sumando así un balance de cinco victorias y dos empates sobre el césped vilagarciano.

Otra de las grandes fortalezas del Arosa SC reside en el aspecto goleador. Y es que el cuadro de Gonza Fernández es el que más anota como local, con 17 tantos, seguido de Compostela con 16 y del Céltiga FC con 15. Asimismo, en A Lomba llevan seis goles en contra, la mitad de los que encajan como combinado visitante.

El Arosa es uno de los tres equipos a los que todavía nadie ha conseguido derrotar en su feudo, entrando así en el selecto grupo del que también forman parte el Compostela y la UD Somozas. Y es que aunque los números a domicilio castiguen a los arlequinados, lo cierto es que en A Lomba se presentan como una maquinaria totalmente imparable.

Un derbi en el que el Arosa se enfrentará a un cuadro que cuenta con seis canteranos arlequinados en sus filas, como son Gregor, Tavares, Noel, David Conde, Nico,.y André.

El derbi entre Arosa y Cambados se volverá a repetir en Burgáns en la penúltima jornada de liga, en el mes de mayo.