Arosa

El Arosa SC recibe una visita especial en su entrenamiento previo al derbi

Ferran Jutglá, jugador del RC Celta estuvo en el Manuel Jiménez acompañando a un amigo

María Caldas
07/01/2026 16:58
Imagen de archivo de un entrenamiento del Arosa SC
Imagen de archivo de un entrenamiento del Arosa SC
Mónica Ferreirós
El Arosa SC recibió una visita muy especial en su entrenamiento de esta mañana. Los arlequinados recibieron la visita de Ferran Jutglá, actual jugador del RC Celta de Vigo y ex del Fútbol Club Barcelona.

El delantero estuvo en las gradas del Manuel Jiménez acompañando a uno de sus amigos, que se encuentra entrenando con el combinado de Gonza Fernández. "Es un chico que entrena con nosotros para no perder el ritmo. Está aquí porque le dijeron que se entrena muy bien", explica Perú. 

Jutglá en el Manuel Jiménez con aficionados
Jutglá en el Manuel Jiménez con aficionados
Cedida

Así, los de Gonza Fernández se encuentran ejercitándose de cara al regreso al verde este próximo domingo 11 de enero. El primer partido del año se disputará en A Lomba. Todo un derbi ante el Juventud Cambados a las 17:00 horas.

