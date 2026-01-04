El Arosa Juvenil resiste y suma su primera victoria del año ante el Racing de Ferrol

El Arosa Juvenil termina la primera vuelta en novena posición Gonzalo Salgado

El Arosa Juvenil sumó su primera victoria del año en el Manuel Jiménez. Lo hicieron por 2-0 ante el Racing de Ferrol, en un partido en el que empezaron mucha intensidad, pero en el que acabaron sufriendo en los últimos minutos.

El equipo local comenzó adelantándose en el marcador cuando a penas transcurría un minuto de partido. Un pase de Xavi para Pablo consiguió despistar a Rubén, poniendo así el 1-0 en el electrónico. A los ferrolanos les costaba salir de su área.

Así, Marco tuvo otra oportunidad de oro para aumentar el marcador, después de que robase un balón a la defensa visitante, pero esta vez Rubén se anticipó y despejó con la pierna para provocar el córner. Los de Michel Alonso buscaban salir con balón desde atrás, y así consiguieron sobrepasar por primera vez los tres cuartos.

En una jugada creada por Mario para Dani González a la banda, este trató de devolver el balón a Mario, pero el pase fue largo y el esférico acabó en las manos de Adrián Fuentes.

Uno de los duelos del partido Gonzalo Salgado

Con el paso de los minutos el Racing iba encontrando su sitio en el partido, Los de Perú volvieron a avisar con un robo de Yeray, que la filtró para que Marco pudiese centrar, pero no encontró rematador. Pasado el ecuador de la primera mitad, los ferrolanos no encontraban fortuna de cara a portería, a pesar de que los locales sufrían con la presión de Joel.

Los arlequinados volvieron a tener varias acciones a balón parado en las que nadie llegó al remate. Con el descanso llamando a la puerta, el Arosa la volvió a tener. Un centro lateral de Yago se quedó muy cerca de aumentar la distancia.

Segunda mitad

Tras el descanso, los visitantes subieron la intensidad ofensiva con la entrada de Darek, obligando a los de Perú a cerrar líneas atrás. Los de Michel estuvieron muy cerca de empatar el partido con un disparo de falta directa de Joel que atrapó con dificultad Adrián.

Los locales estaban perdiendo el control del partido, con mucha dificultad para generar peligro en el área de un Rubén que a penas tuvo trabajo en el segundo tiempo. Por ello, Perú comenzó a mover el banquillo en busca de más dinamismo.

Los jugadores celebran el primer gol Gonzalo Salgado

Una gran intervención de Adri con la pierna impidió el empate. De nuevo, el portero tuvo que hacer magia en un mano a mano con Aarón, que insistía con varios rechaces. In extremis, en una jugada por la banda, Hugo se asoció con Xavi para romper por la izquierda y batir así a Rubén.