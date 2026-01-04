Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa Juvenil resiste y suma su primera victoria del año ante el Racing de Ferrol

Los goles de Pablo y Xavi sentenciaron un partido en el que los locales fueron de más a menos, con un brillante Adrián

María Caldas
04/01/2026 16:49
El Arosa Juvenil termina la primera vuelta en novena posición
El Arosa Juvenil termina la primera vuelta en novena posición
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Arosa Juvenil sumó su primera victoria del año en el Manuel Jiménez. Lo hicieron por 2-0 ante el Racing de Ferrol, en un partido en el que empezaron mucha intensidad, pero en el que acabaron sufriendo en los últimos minutos.

El equipo local comenzó adelantándose en el marcador cuando a penas transcurría un minuto de partido. Un pase de Xavi para Pablo consiguió despistar a Rubén, poniendo así el 1-0 en el electrónico. A los ferrolanos les costaba salir de su área. 

Así, Marco tuvo otra oportunidad de oro para aumentar el marcador, después de que robase un balón a la defensa visitante, pero esta vez Rubén se anticipó y despejó con la pierna para provocar el córner. Los de Michel Alonso buscaban salir con balón desde atrás, y así consiguieron sobrepasar por primera vez los tres cuartos. 

En una jugada creada por Mario para Dani González a la banda, este trató de devolver el balón a Mario, pero el pase fue largo y el esférico acabó en las manos de Adrián Fuentes.

Uno de los duelos del partido
Uno de los duelos del partido
Gonzalo Salgado

Con el paso de los minutos el Racing iba encontrando su sitio en el partido, Los de Perú volvieron a avisar con un robo de Yeray, que la filtró para que Marco pudiese centrar, pero no encontró rematador. Pasado el ecuador de la primera mitad, los ferrolanos no encontraban fortuna de cara a portería, a pesar de que los locales sufrían con la presión de Joel.

Los arlequinados volvieron a tener varias acciones a balón parado en las que nadie llegó al remate. Con el descanso llamando a la puerta, el Arosa la volvió a tener. Un centro lateral de Yago se quedó muy cerca de aumentar la distancia.

Segunda mitad

Tras el descanso, los visitantes subieron la intensidad ofensiva con la entrada de Darek, obligando a los de Perú a cerrar líneas atrás. Los de Michel estuvieron muy cerca de empatar el partido con un disparo de falta directa de Joel que atrapó con dificultad Adrián. 

Los locales estaban perdiendo el control del partido, con mucha dificultad para generar peligro en el área de un Rubén que a penas tuvo trabajo en el segundo tiempo. Por ello, Perú comenzó a mover el banquillo en busca de más dinamismo.

Los jugadores celebran el primer gol
Los jugadores celebran el primer gol
Gonzalo Salgado

Una gran intervención de Adri con la pierna impidió el empate. De nuevo, el portero tuvo que hacer magia en un mano a mano con Aarón, que insistía con varios rechaces. In extremis, en una jugada por la banda, Hugo se asoció con Xavi para romper por la izquierda y batir así a Rubén.

FICHA TÉCNICA

Arosa: Adri Fuentes; Juan Diego, Roi, Yeray, Pablo (Pablo Míguez, min.71), David Sánchez (Haruto, min.89), Marco (Goitia, min.71), Xavi Durán (Yeray Núñez, min,89), Martín, Iago Soto, Yago (Carlos Conde, min.79). 

R. Ferrol: Rubén; Joel (Antón, min.75), Iker, Diego Rey, Hugo López, Dani González (Aarón, min.71), Joel Tenreiro, Marcos (Iago Carrera, min.46), Adri Martínez (Darek, min.46), Mario (Aranaga, min.71). 

Goles: 1-0 Pablo (min.1), 2-0 Xavi (min.88). 

Árbitro: Gómez Cerqueiro. Amonestó a Yeray Arosa por los locales y a Hugo López por los visitantes.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Abraham Cupeiro ofrecendo unha formación

A Xunta reforza a difusión da cultura galega no exterior con formación para 1.500 persoas
Redacción
Cabalgata de Reyes en 2025

Se espera más público y más caramelos: así será la cabalgata de Reyes en Caldas
Fátima Pérez
Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo

El parking de Nauta pulveriza sus récords en 2025 con 793.074 euros y 167.524 coches
A. Louro
El ideal gallego

Comer roscón en Cambados tendrá un componente solidario
A. Louro