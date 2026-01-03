Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El Arosa Juvenil vuelve a la acción para recibir al Racing de Ferrol

El encuentro será mañana a las 12:00 horas en el Manuel Jiménez, con las bajas de David Piñeiro e Iván

María Caldas
03/01/2026 20:45
El Arosa Juvenil vuelve a casa después del parón navideño
El Arosa Juvenil vuelve a casa después del parón navideño
MONICA VILA
El Arosa Juvenil vuelve hoy a las 12:00 horas a la acción. Los de Perú regresan al Manuel Jiménez para medirse al Racing de Ferrol de Michel Alonso, un viejo conocido en las filas arlequinadas. 

Los arlequinados vuelven a la carga tras el parón navideño con el objetivo de sumar los tres primeros puntos del año a costa del último clasificado de la División de Honor, y es que los ferrolanos solo suman siete puntos en las 14 primeras jornadas.

Michel Alonso durante el derbi ante el Boiro la pasada temporada

Michel Alonso se reencuentra con el Arosa SC

Más información

Por su parte, los de Perú empiezan el 2026 asentados en la décima posición con 16 puntos, con cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas en 14 partidos. El entrenador arlequinado no podrá contar con David Piñeiro, por unas molestias en los abductores, ni con Iván tras un golpe en un entrenamiento. “El equipo está entrenando bien, las sensaciones son buenas y a ver si somos capaces de transmitirlas”, señala el técnico.

“Ellos llegan en una situación complicada, son un equipo que seguro que asumirá pocos riesgos en creación de juego y serán bastante directos para atacar la línea defensiva”, dice Perú. “Tenemos que estar concentrados y generar nuestro juego, estando más inspirados en fase ofensiva para lograr la victoria”, comenta el entrenador. 

