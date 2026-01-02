El Arosa SC ficha al mediocentro Manu Fernández

Manu Fernández junto con Manolo Abalo Lucía Chazo

Al Arosa SC se le han adelantado los reyes. El equipo arlequinado hace oficial la llegada de Manu Fernández (02/03/2003, Vigo), procedente del Calvo Sotelo Puertollano, de Castilla-La Mancha.

El joven se formó en la cantera del RC Celta, pasando por sus categorías inferiores, para después poner rumbo al Atlético Albacete, equipo filial del Albacete Balompié, dónde llegó a competir en Tercera RFEF. Su mejor campaña fue precisamente en dicho equipo, durante la 2024/2025, disputando 28 partidos, con más de 2.000 minutos a sus pies, y anotando un gol.

Este pasado verano, Manu Fernández fichó por el CS Puertollano, también de Tercera RFEF, pero no estaba teniendo los minutos deseados. Hasta el momento, de 12 partidos solo disputó seis y fue titular en una ocasión.

El futbolista se define como un mediocentro polivalente, que puede aportar tanto en tareas defensivas como ofensivas. Otra de sus características pasa por su capacidad para distribuir el esférico y conectar las jugadas, ayudando al equipo en la recuperación de balón y fase de creación.

"Chego con moitas ganas de afrontar esta nova etapa e que se dean cousas moi bonitas", dice el mediocentro tras aterrizar en Vilagarcía.