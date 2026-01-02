Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa SC ficha al mediocentro Manu Fernández

Procedente del CS Puertollano llega a A Lomba para aportar en distintas tareas

María Caldas
02/01/2026 13:08
Manu Fernández junto con Manolo Abalo
Manu Fernández junto con Manolo Abalo
Lucía Chazo
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Al Arosa SC se le han adelantado los reyes. El equipo arlequinado hace oficial la llegada de Manu Fernández (02/03/2003, Vigo), procedente del Calvo Sotelo Puertollano, de Castilla-La Mancha. 

El joven se formó en la cantera del RC Celta, pasando por sus categorías inferiores, para después poner rumbo al Atlético Albacete, equipo filial del Albacete Balompié, dónde llegó a competir en Tercera RFEF. Su mejor campaña fue precisamente en dicho equipo, durante la 2024/2025, disputando 28 partidos, con más de 2.000 minutos a sus pies, y anotando un gol.

Yoel Crespo posa junto a Manolo Abalo

Yoel Crespo se une oficialmente a la plantilla del Arosa SC tras su aparición en el entrenamiento

Más información

Este pasado verano, Manu Fernández fichó por el CS Puertollano, también de Tercera RFEF, pero no estaba teniendo los minutos deseados. Hasta el momento, de 12 partidos solo disputó seis y fue titular en una ocasión. 

El futbolista se define como un mediocentro polivalente, que puede aportar tanto en tareas defensivas como ofensivas. Otra de sus características pasa por su capacidad para distribuir el esférico y conectar las jugadas, ayudando al equipo en la recuperación de balón y fase de creación. 

"Chego con moitas ganas de afrontar esta nova etapa e que se dean cousas moi bonitas", dice el mediocentro tras aterrizar en Vilagarcía. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Jéssica Bouzas durante el Open de China

Jéssica Bouzas cede en su primer partido de la United Cup
María Caldas
El camión que volcó en la rotonda de Baión

Un camión de mercancías vuelca en la rotonda de Baión y bloquea la carretera
Fátima Pérez
Cartel que avisa de la llegada de la oficina móvil

Abierto el plazo para renovar el DNI y el Pasaporte en la oficina móvil el próximo 15 de enero
C. Hierro
El Rey Melchor, así como Gaspar y Baltasar, recorrerán durante la mañana del 5 de enero las parroquias del municipio pobrense subidos en vehículos descapotables

Los Reyes Magos recorrerán las parroquias de A Pobra en coches descapotables en la mañana del 5 de enero y el caso urbano en carrozas por la tarde
Chechu López