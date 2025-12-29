Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

Michel Alonso se reencuentra con el Arosa SC

El ex entrenador regresa este fin de semana a Vilagarcía, ya que tomó el mando de los banquillos del Racing de Ferrol Juvenil

María Caldas
29/12/2025 17:00
Michel Alonso durante el derbi ante el Boiro la pasada temporada
Michel Alonso durante el derbi ante el Boiro la pasada temporada
Gonzalo Salgado
Michel Alonso regresa a Vilagarcía. El ferrolano, después de su amargo paso por las filas del Arosa SC, se reencuentra con el combinado arlequinado, más concretamente con el Manuel Jiménez.

En el día de hoy, el Racing de Ferrol anunció que Alonso toma el mando del equipo juvenil, que este próximo cuatro de enero se enfrenta al Arosa Juvenil de Perú a las 12:00 horas. 

"El Racing Club Ferrol refuerza su estructura deportiva con la incorporación de Michel Alonso al organigrama del club en calidad de entrenador del conjunto Juvenil A de División de Honor. Su presencia tendrá un impacto transversal, ya que el técnico ferrolano realizará además tareas de scouting y asesoramiento como parte del equipo de trabajo que dirige Álex Vázquez", dicen desde la entidad ferrolana.

Una salida polémica

Michel Alonso no solo se reencontrará con Vilagarcía, sino también con el que fue su sucesor en el banquillo del primer equipo del Arosa SC, Perú. Lo cierto, es que la salida del ferrolano del banquillo arlequinado no fue especialmente buena.

El Arosa destituye a Míchel Alonso y busca un nuevo entrenador

Más información

Por un lado, Alonso consideró una falta de confianza por parte de Manolo Abalo y de Dani Abalo, quien era en ese momento director deportivo, que le dieran un toque de atención por los manos resultados. Además, una vez oficializada su salida, el entrenador declaró en una entrevista que "no volvería a entrenar al Arosa".

