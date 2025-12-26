Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El Arosa SC se beneficia de las ayudas DepoVan

La entidad arlequinada recibirá un total de 19.250 euros para facilitar los desplazamientos, sobre todo de personas con discapacidad, así como el traslado de materiales

María Caldas
26/12/2025 17:02
Luis López en la rueda de prensa en la que se aprobaron las ayudas
Luis López en la rueda de prensa en la que se aprobaron las ayudas
Deputacion Pontevedra
“Non hai Xunta de Goberno sen avances na provincia do deporte”, asegura el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, tras anunciar la aprobación de la concesión de las ayudas DepoVAN, por las que un total de 33 clubs deportivos obtuvieron fondoa para adquirir o adaptar furgonetas y otros vehículos. 

La línea está dotada de 600.000 euros, después de duplicar la cuantía inicial de 300.000 euros al detectar la necesidad de repartir más fondos, para facilitar los desplazamientos, especialmente de las personas con discapacidad, así como al traslado de materiales.

Entre los clubes beneficiarios de la comarca se encuentran el Arosa SC, el Náutico de Pontecesures, Club de Montaña Xesteiras, Breogán do Grove y A Torres Romería Vikinga, de Catoira. El gobierno provincial puso en marcha estas ayudas teniendo en cuenta las dificultades de muchos clubes para acceder a estos bienes por cuestiones económicas.

Luis López señala que este programa es “una nueva muestra del compromiso con los colectivos, en este caso del deporte, que resultó ser un auténtico acierto”. 

“Imos subir a nosa aposta e xa nos orzamentos que aprobou definitivamente o Pleno, contemplanos un millón de euros de entrada para estas axudas en 2026, máis do triplo do que recibiron inicialmente este ano”, comenta el presidente.

Las ayudas se distribuyen en tres ámbitos de actuación, por un lado deporte general, que consta de 308.000 euros para 16 clubs, entre los que se encuentra el Arosa SC, el Club de Montaña Xesteiras. 

El siguiente ámbito es deporte náutico, que consta de 208.000 euros para 11 clubes, en los que están el Náutico de Pontecesures, el Breogán do Grove, y el Club As Torres de Catoira. El último tramo es deporte para personas con discapacidad, que consta de 84.000 euros para seis clubes.

“DepoVAN responde ao compromiso da Deputación co desenvolvemento deportivo e á necesidade de garantir a igualdade de oportunidas no acceso e na práctica deportiva, especialmente para aquelas persoas ou entidades que, polas súas circunstancias requieren adaptacións específicas”, señalan desde la Diputación.

Así, el Arosa SC recibirá, al igual que el Xesteiras, 19.250 euros. El Pontecesures, el Breogán y As Torres se harán con 18.909 euros, y los clubes para personas con discapacidad, 14.000.

