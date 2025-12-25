El Arosa SC cumple ochenta años de historia arlequinada

La plantilla del Arosa SC en el año 84 Cedida

El 23 de diciembre de 1945 nació la pasión arlequinada. Un grupo de amigos, apasionados por el fútbol, redactaron el acta fundacional del Arosa Sociedad Cultural, en la que se eligió como primer presidente del club a Manuel Porto González.

Se culminaba de esa forma, como recoge el expresidente Paulino Mouriño Rañó en el libro “Iniciación al Fútbol en España” en el que documenta que fue Vilagarcía la cuna balompédica del país, un largo proceso de nueve meses promovido por un grupo de aficionados al fútbol cuya intención fue la de “crear un equipo serio para la villa”.

Una deuda pendiente con Hacienda del Arosa Spórtig Club, uno de los primeros equipos en el pueblo tras el Alfonso XIII y el Villagarcía FC, les llevó a modificar el nombre y decantarse por Arosa Sociedad Cultural. Decidieron el color de la camiseta, el escudo, los estatutos y gestionaron un campo de juego.

Los primeros entrenadores fueron Xiada y Armando Quintela, que era también el tesorero de la entidad. Así, el Arosa debutó en competición oficial en marzo de 1946 en el Campeonato de Aficionados.

Uno de los momentos destacados de los 80 años de historia del club pasa por la temporada de 1949/1950, en la que el club vivió su máximo logro hasta el momento, al jugar una temporada en la Segunda División del fútbol nacional. Así, a penas unos años después de su fundación, los arlequinados ya militaban en la categoría de plata.

A lo largo de la historia, el club vilagarciano ha disputado más de 50 temporadas en Tercera, siendo así el equipo gallego que acumula más participaciones en dicha categoría.

En los años 80, el Arosa vivió un segundo momento de gloria, militando varias temporadas en la Segunda División B, llegando así a medirse en Copa del Rey a equipos como Real Sociedad u Osasuna, sellando una época dorada para los aficionados.

A lo largo de estos 80 años de historia, por A Lomba han pasado más de 800 jugadores oficiales, y más de 60 entrenadores, siendo los más recientes Luisito Míguez, Michel Alonso, José Luis Lemos, y el actual dirigente del banquillo, Gonza Fernández.

Asimismo, más de 300 directivos han ido contribuyendo al desarrollo del Arosa SC con el paso de los años. Para celebrar los 80 años, desde el Arosa SC lanzaron un emotivo vídeo en el que se recogen testimonios de ex jugadores y el gran sentimiento de pertenencia que tienen por la entidad arlequinada.

“Sinto moito orgullo de poder decirlle aos máis novos que formei parte dun gran equipo”, dice Sema Carolo, quien fue jugador del Arosa desde 1974 hasta 1979.

“Futbolísticamente, o Arosa para min é todo.Tiven a inmensa sorte de ser xogador do primeiro equipo, adestrador e director deportivo”, explica Rafa Sáez, quien militó en las filas arlequinadas desde 1979 hasta 1987. “Como afecionado, sufro como todos, disfruto, e levo con moita honra este sentimento que para min é para toda a vida”, recalca Rafa Sáez.

“Tiven a sensación de estar nunha familia e dese xeito foi más fácil lograr os obxetivos”, dice García Barrio, jugador del Arosa SC durante la década de los 80 (1980-1988). “O Arosa foi todo para min, a nivel profesional e personal”, recalca.

Uno de los momentos más emocionantes del vídeo homenaje pasa por la aparición de Sergio Cotilla. El ex capitán arlequinado, que abandonó A Lomba en el pasado 2024 tras su llegada en 2019, sigue siendo una de las figuras más queridas por los aficionados vilagarcianos, de los que ahora ya forma parte.

“Como non iba a estar eu falando do meu Arosa. Sigue sendo o que foi cando xogaba. Foi a miña casa, sigolle tendo moito cariño a entidade e a directiva”, dice Cotilla. “Ese recordo sempre estará en min. Foron os mellores anos a todos os niveis”, concluye Cotilla, visiblemente emocionado con sus palabras.

La actualidad

A día de hoy, la entidad continúa presidida por Manolo Abalo, siendo Gonza Fernández el actual entrenador y contando con jugadores que ya son parte de la familia arlequinada tras muchas temporadas vistiendo la camiseta del Arosa, como por ejemplo, Iñaki Martínez, uno de los actuales capitanes, o Carlos Pacheco, quien también es capitán.

Por parte de los aficionados, la peña Escuadra arlequinada sigue acompañando al equipo en todos sus pasos, aunque los resultados a veces no acompañen. Actualmente los arlequinados ocupan la tercera plaza de Tercera RFEF con 26 puntos, y volverán el próximo 11 de enero.