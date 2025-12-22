Javi Rey: “En el minuto uno, que te hagan ese gol es para matarnos”

Javi Rey controla el balón durante el partido en Barraña Cedida

El Arosa se vio superado de principio a fin por un Boiro que se adaptó a la perfección al escenario de juego: “que en el minuto 1 te hagan ese gol, la verdad es que es para matarnos”, dice Javi Rey. El mediocentro afirmó que “yo, personalmente, y el equipo entero está muy jodido por esta derrota”.

Javi Rey cree que “no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas". La clave, para él, estuvo en que “no ganamos segundos duelos, no ganamos primeras acciones y, al final, te marca”. El Boiro “era un equipo complicado, y como no estuviésemos al 100%, que fue lo que nos pasó, nos iban a penalizar”. Se lamenta de no haber “competido mejor” porque, de hacerlo, “el partido estaría mucho más cerca de estar igualado y de poder caer hacia nuestro lado”.

Un partido condicionado por el estado del césped de Barraña aunque Javi rehúye de disculpas: “sabíamos que el terreno de juego no iba a estar bien, pero no es excusa. Ellos juegan en el mismo campo”, comenta Javi. El Arosa no fue capaz de producir en ataque y solo tuvo dos acercamientos a la portería de Borja Rey. “Nos costó mucho, no estuvimos bien desde el inicio. Tenemos que tratar de corregirlo”, cuenta el jugador del Arosa.

Los errores defensivos hicieron mella en el equipo vilagarciano pero “puede ser un partido aislado” ya que “el equipo ha mejorado mucho en ese aspecto”. Con todo, “esto sirve para poner más atención sobre estos errores”, afirma el mediocentro.

Javi Rey también tuvo palabras para la afición arosista desplazada a Barraña: “Sobre todo, darles las gracias porque siempre están ahí y nos animan. Pedirles perdón por el partido de hoy. Seguro que vamos a conseguir objetivos”, concluye el mediocentro.

El Arosa perdió la segunda posición, a manos del Racing Villabés, y se distancia a solo un punto de salir de la zona de promoción (3º con 26 puntos).