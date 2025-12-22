Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

Gonza Fernández: "El máximo responsable de esto soy yo"

En técnico se muestra decepcionado tras el 3-0 que firmó el equipo en Barraña

María Caldas
22/12/2025 07:00
Gonza Fernández durante el derbi en Barraña
Gonza Fernández durante el derbi en Barraña
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El entrenador del Arosa SC entonó en mea culpa tras la dura derrota en Barraña. “Está claro que el principal responsable de este resultado soy yo, porque parece que no le supe transmitir el mensaje a los jugadores”, lamenta Gonza. 

Facu Moreyra fue el autor del primer gol en Barraña

El Boiro despierta la pesadilla arlequinada

Más información

“Yo al menos sí sabía a dónde venía. En el primer gol llegamos tarde a las tres acciones”, recalca. “Después de lo que se vio está claro que el mensaje no llegó. Si nos va a condicionar un gol en el minuto uno fuera de casa, entonces tenemos un problema serio”, dice el entrenador. 

Una derrota dolorosa por la manera de perder, y las sensaciones que deja el equipo. “Me voy muy fastidiado, el campo estaba mal para los dos equipos, no solo para nosotros”, lamenta. 

"No era fácil hacer acciones individuales, pero me quedo con que siempre íbamos a remolque. Nos sacaban centro y en el rechace siempre la ganaba un jugador del Boiro. No estuvimos a la altura de lo que debía ser el partido de hoy", expone. 

"Este partido tiene que servir para valorar muchas cosas, porque habrá muchos como este, y en A Lomba a partir de ahora también por el estado del césped, porque en Galicia llueve y no podemos ponerlo como excusa", concluye el entrenador arlequinado.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Rodaballo al horno con patatas

Receta | Rodaballo al horno con patatas
Redacción
Portonovo y Umia consiguieron ganar sus partidos

Portonovo y Umia hacen los deberes antes del parón sumando sus respectivas victorias
Carlos Paz
Maykel, uno de los más activos, entre dos rivales

La lluvia hace mella y moja la pólvora del Villalonga
Carlos Paz
Recepción de Papá Noel en Meis

El mercadillo navideño anima la llegada de Papá Noel a Meis
A. Louro