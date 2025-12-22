Gonza Fernández: "El máximo responsable de esto soy yo"

Gonza Fernández durante el derbi en Barraña Gonzalo Salgado

El entrenador del Arosa SC entonó en mea culpa tras la dura derrota en Barraña. “Está claro que el principal responsable de este resultado soy yo, porque parece que no le supe transmitir el mensaje a los jugadores”, lamenta Gonza.

“Yo al menos sí sabía a dónde venía. En el primer gol llegamos tarde a las tres acciones”, recalca. “Después de lo que se vio está claro que el mensaje no llegó. Si nos va a condicionar un gol en el minuto uno fuera de casa, entonces tenemos un problema serio”, dice el entrenador.

Una derrota dolorosa por la manera de perder, y las sensaciones que deja el equipo. “Me voy muy fastidiado, el campo estaba mal para los dos equipos, no solo para nosotros”, lamenta.

"No era fácil hacer acciones individuales, pero me quedo con que siempre íbamos a remolque. Nos sacaban centro y en el rechace siempre la ganaba un jugador del Boiro. No estuvimos a la altura de lo que debía ser el partido de hoy", expone.

"Este partido tiene que servir para valorar muchas cosas, porque habrá muchos como este, y en A Lomba a partir de ahora también por el estado del césped, porque en Galicia llueve y no podemos ponerlo como excusa", concluye el entrenador arlequinado.