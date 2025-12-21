El Boiro despierta la pesadilla arlequinada

Facu Moreyra fue el autor del primer gol en Barraña Gonzalo Salgado

Batacazo del Arosa en Barraña. El combinado de Gonza Fernández se despide del 2025 con una dolorosa derrota por 3-0 ante un superlativo CD Boiro. Los arlequinados a penas tuvieron oportunidades sobre el césped de Barraña, cuyo estado condicionó el transcurrir del derbi.

Los locales fueron muy superiores durante los 90 minutos, en los que salvo alguna acción aislada de Rivera y Palmás, ni tan siquiera tocaron el área rival. El temprano gol de Facu desató la oda al fútbol que los de Tizón brindaron ante un Barraña a rebosar.

El estado del césped fue uno de los condicionantes del partido Gonzalo Salgado

Mientras, el Arosa se diluía con el paso de los minutos, dejando una endeble imagen, sobre todo en lo que se refiere al aspecto defensivo, que volvió a ser la peor pesadilla de un Arosa que decepcionó, y mucho, a sus aficionados.

Un minuto bastó al Boiro para montar la primera acción de peligro, tras un robo de balón, Facu recibió un centro lateral para ponerse mano a mano con Chema, y con una muy buena definición el siete logró que el esférico se colase entre las piernas del portero arlequinado.

Los de José Tizón buscaban implantar un juego largo, adaptándose mucho más rápido a las circunstancias del partido. El Arosa consiguió acercarse al área en una jugada de Palmás por la izquierda que Borja terminó mandando a córner.

Juanma durante una disputa de balón Gonzalo Salgado

Con el paso de los minutos, los de Gonza Fernández se iban enchufando al partido, manteniendo el control del esférico y sometiendo a los de Tizón a cerrar líneas atrás. Palmás volvió a crear otra jugada de peligro tras un pase perfecto de Iñaki para cambiar la circulación del balón.

La lluvia cobró protagonismo para embarrar todavía más el verde de Barraña. Un pase de tacón de Facu para Romero, al que no alcanzó a llegar Landeira volvió a despertar el diente de un Boiro que había firmado un gran ejercicio de resistencia en el primer cuarto de hora.

Facu volvía a meterse en el área tras ganar la espalda a Mario García, pero se pensó demasiado el tiro y la jugada terminó devolviendo el balón a los visitantes. Ninguno de los dos equipos conseguía jugar en profundidad, y es que aunque el marcador se decantase a favor de los de Tizón, el dominio del juego se iba turnando.

Romero controla un balón ante la presión de Rivera Gonzalo Salgado

Pasado el ecuador de la primera mitad, los locales volvieron a cobrar protagonismo en el último tercio del campo. Juanma armó la jugada para abrir a banda izquierda para Insua, que puso el centro para que Facu o Juanma llegasen al remate, pero Chema fue más rápido para atrapar el balón.

El Arosa respondió con un contragolpe que se quedó corto para Palmás, y en el que Rivera no pudo aprovechar el rechace del despeje de Borja Rey. El primer tiempo rozaba el final con mucha disputa de balón pero sin que ninguno llegase a materializar.

Samu Araújo durante una disputa de balón con Iñaki Martínez Gonzalo Salgado

La ocasión más clara del Arosa la tuvo Palmás, en un mano a mano con Borja Rey tras una recepción de balón de Lombao, pero finalmente fue saque de portería. El Boiro supo aprovechar los espacios que dejaba el Arosa para armar otro contragolpe en el que volverían a pillar a la defensa arlequinada descolgada.

Así, Landeira recibió para engañar a Chema en el disparo y poner el 2-0 para los locales. Yosi puso el balón al centro del área en busca de un rematador, pero Chema se anticipó al despeje y ni Facu ni Landeira pudieron llegar al rechace para aumentar la ventaja en el marcador.

Landeira celebra el 2-0 en Barraña Gonzalo Salgado

La última jugada antes del descanso volvió a poner a Barraña en pie. Esta vez por una mano milagrosa de Borja Rey, que impidió que el disparo de Palmás acabase cruzando los palos para mantener así el 2-0 al descanso.

Segundo tiempo

No hubo cambios en las filas de los cuadros tras el tiempo de descanso, y lo que tampoco cambió fue la lluvia y el estado del campo, que seguía siendo resbaladizo. Facu volvía a avisar con un disparo desde la frontal del área que puso en pie a Barraña tras batir con relativa facilidad a la defensa arlequinada. Por el Arosa, Rivera tuvo una muy buena llegada que atajó Borja Rey.

Ante la exigencia que estaba planteando el Boiro, Gonza Fernández comenzó a mover el banquillo, dando entrada al recién fichado Yoel Crespo y a Carlos Torrado en las posiciones de Iñaki Martínez y Lombao. Los de Tizón volvían a avisar con un pase de Enjamio para Insua, que puso el balón a Landeira y Pacheco mandó a córner.

Con el Arosa comenzando a volver al ritmo del partido, José Tizón optó por dar tregua a las piernas de Facu y poder reforzar así las líneas defensivas dando paso a Nieto.

La Escuadra Arlequinada acompañó al equipo en el derbi Gonzalo Salgado

La entrada de Yoel Crespo aportó más dinamismo por la banda a los arlequinados. El joven disputó sus primeros minutos con la camiseta del Arosa pasando por encima de Nieto y quedándose mano a mano con Borja, a pesar de que no pudo batir al santiagués.

Cuando parecía que los de Gonza volvían a tomar la posesión del partido, un galopante Insua que sobrepasó a toda la defensa, disparó centrado para batir a Chema y poner el 3-0 en el electrónico. Lejos de optar por echarse atrás, el Boiro continuó atacando sin piedad a un Arosa herido.

Rivera trata de cortar una acción de peligro Gonzalo Salgado

Adri Castro tuvo a sus pies el 4-0 tras recibir un balón largo y disparar a puerta vacía tras una salida anticipada de Chema, pero el disparo se fue cruzado.

A falta de tres minutos para que se cumpliese el tiempo reglamentario, Torrado intentó un contragolpe por la banda para, al menos, recortar distancias en el marcador, pero todo fue en vano. El Arosa no conseguía generar ocasiones reales de peligro en área rival, y el Boiro no se conformaba con el resultado.

Ni la lluvia ni el frío impidió que las gradas de Barraña se llenasen Gonzalo Salgado

Aún con el viento en contra, y un frío digno del mes navideño, la afición arlequinada no cesó en su empeño por animar a un Arosa tocado y hundido, con multitud de peñistas de Escuadra Arlequinada ocupando las gradas de Barraña, cuyo césped acabó muy deteriorado después del partido. Con este resultado, el combinado de José Tizón empezará el año en los puestos de play-off, ya que se colocan cuartos con 25 puntos, solo uno por debajo de un Arosa que desciende a la tercera plaza con 26.

José Tizón: "El equipo estuvo a un nivel altísimo"

El técnico del CD Boiro se mostró muy orgulloso del trabajo de sus futbolistas. “Desde el primer minuto el partido estaba condicionado porque el campo estaba muy pesado, pero el equipo estuvo a un nivel altísimo. Ganamos casi todos los duelos”, destaca José Tizón.

“Seguimos trabajando y creo que en ningún momento fueron capaces de hacer su juego, ni tan siquiera de lanzar cuando después fueron más directos con Rivera”, recalca el entrenador. La segunda parte fue una oda por parte del Boiro, con muchas llegadas y una línea de juego que asombró a los visitantes.

“Teníamos claro que ya no nos podemos echar atrás, y ellos tienen mucha calidad arriba, así que no nos podíamos hundir, teníamos que apretar”, dice. "Ejecutaron a la perfección lo que tenían que hacer. Ya van cinco porterías a cero y el trabajo defensivo empieza por los atacantes", destaca.