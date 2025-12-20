Gonza Fernández: "El Boiro tiene una muy buena plantilla y un gran entrenador"

Gonza Fernández en el último partido en A Lomba MONICA VILA

Tras incorporar a sus filas a Yoel Crespo, el Arosa SC tiene la mente ya puesta en el enfrentamiento ante el CD Boiro en Barraña, un derbi para el que Gonza Fernández no podrá contar con Remeseiro por sanción, ni con Tapha, Álex y Martín Diz por lesión.

“El equipo está preparado para el partido. Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos ganas”, dice el entrenador del Arosa SC. “El Boiro es un equipo que viene en una buena dinámica. Va a ser un partido especial, bonito, dónde nos van a exigir mucho y vamos a tener que estar muy concentrados para sacar algo positivo de allí. Pienso que va a ser largo”, comenta Gonza Fernández.

El resultado del derbi, a la espera de lo que suceda en duelo entre Céltiga y Noia, el combinado de José Tizón podría dormir en puestos de play-off en caso de vencer al Arosa SC, ya que se encuentran sextos empatados a 22 puntos con los isleños.

“Evidentemente en esta liga todo lo que sea sacar algo positivo te sirve de motivación. Para nosotros también es importante ganar para acabar el año arriba y con victoria, que es lo que queremos”, señala Gonza.

“Estamos preparando el partido muy bien. Espero ver un equipo que se adapte rápido al partido, aunque pueda estar condicionado por el estado del campo”, recalca el entrenador arlequinado.

El Arosa sigue siendo el equipo más goleador de Tercera RFEF con 26 goles a favor y 15 en contra. Una cuestión de equilibrio que hace que ahora mismo, el cuerpo técnico se muestre satisfecho.

“Creo que ahora mismo somos un equipo completo y que cada vez hace más cosas bien y se adapta mejor a lo que toca en cada momento del partido”, indica Gonza.

En los últimos partidos, el CD Boiro no encajó ningún gol, y el Arosa lleva solo un tanto en su contra en los últimos cuatro partidos, por lo que Barraña será el escenario perfecto para el duelo de titanes. Lo cierto, es que a Gonza Fernández no le sorprende la posición actual de un Boiro que “hace muy bien las cosas”.

“No me sorprende la dinámica del Boiro. Tienen una muy buena plantilla y un muy buen entrenador. Cuentan con una idea clara de lo que quieren hacer y pienso que va a ser un equipo que va a estar durante toda la temporada peleando por los puestos de arriba, todos esos condicionantes hacen que sean uno de los equipos llamados a estar arriba”, destaca Gonza Fernández sobre su próximo rival en el que será el último partido del año para ambos.