Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

Yoel Crespo se entrena con el Arosa a la espera de oficializar su fichaje

El mediapunta, que militaba en las filas de la UD Ourense, se encuentra ya en Vilagarcía. "A ver si se puede incorporar cuanto antes, nos puede aportar mucho", dice Gonza.

María Caldas
19/12/2025 13:26
Yoel Crespo en su etapa en el Celta de Vigo
Yoel Crespo en su etapa en el Celta de Vigo
Canteira Celeste
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Arosa SC se encuentra trabajando en la incorporación de Yoel Crespo, mediapunta redondelano de 19 años que se incorporó este pasado verano a la UD Ourense para dar el salto definitivo al fútbol sénior y adquirir así más ritmo competitivo. 

Durante la mañana de hoy, Yoel Crespo realizó su primer entrenamiento a las órdenes de Gonza Fernández, que espera que el joven se pueda incorporar lo antes posible. 

"Hoy fue su primer entrenamiento, a ver si se puede incorporar cuanto antes, creo que es un jugador que nos puede aportar mucho por sus características ofensivas", explica Gonza Fernández.

Hace escasos días, la UD Ourense confirmó la desvinculación del joven con la entidad, ya que solo tuvo dos presencias en la temporada, una de ellas como titular, en Segunda RFEF.

El joven se formó en la cantera del Celta de Vigo, convirtiéndose en uno de los capitanes del Juvenil A antes de terminar su etapa en dicha categoría. También participó en el Celta Fortuna, equipo que compite en Primera RFEF, con algunas apariciones destacadas.

Como mediapunta, Yoel Crespo acostumbra a jugar en zonas de creación, buscando conectar las líneas de juego y con una excelente técnica ofensiva. Ahora, el joven se encuentra en busca de unos minutos que el Arosa SC podrá brindarle.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables

El TSXG da la razón al Concello de Vilagarcía en la denegación de la licencia a unas cabañas en Bamio
Olalla Bouza
cartel foliada

A Praza de Vilagarcía acollerá unha Foliada de Nadal
Olalla Bouza
Visita al aula de Amigos de Galicia

Amigos de Galicia inaugura un aula de formación en Vilagarcía
Olalla Bouza
Trabajadores de Mercadona en un supermercado

Mercadona concede una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria a 110.000 empleados
Redacción