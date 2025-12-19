Yoel Crespo se entrena con el Arosa a la espera de oficializar su fichaje

Yoel Crespo en su etapa en el Celta de Vigo Canteira Celeste

El Arosa SC se encuentra trabajando en la incorporación de Yoel Crespo, mediapunta redondelano de 19 años que se incorporó este pasado verano a la UD Ourense para dar el salto definitivo al fútbol sénior y adquirir así más ritmo competitivo.

Durante la mañana de hoy, Yoel Crespo realizó su primer entrenamiento a las órdenes de Gonza Fernández, que espera que el joven se pueda incorporar lo antes posible.

"Hoy fue su primer entrenamiento, a ver si se puede incorporar cuanto antes, creo que es un jugador que nos puede aportar mucho por sus características ofensivas", explica Gonza Fernández.

Hace escasos días, la UD Ourense confirmó la desvinculación del joven con la entidad, ya que solo tuvo dos presencias en la temporada, una de ellas como titular, en Segunda RFEF.

El joven se formó en la cantera del Celta de Vigo, convirtiéndose en uno de los capitanes del Juvenil A antes de terminar su etapa en dicha categoría. También participó en el Celta Fortuna, equipo que compite en Primera RFEF, con algunas apariciones destacadas.

Como mediapunta, Yoel Crespo acostumbra a jugar en zonas de creación, buscando conectar las líneas de juego y con una excelente técnica ofensiva. Ahora, el joven se encuentra en busca de unos minutos que el Arosa SC podrá brindarle.