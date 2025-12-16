Tres derbis como examen final a la primera vuelta del Arosa

Gabri Palmás marcó su octavo gol en liga Monica Ferreiros

El Arosa sumó ante el Barco su séptima victoria en liga, que le permite mantenerse invicto en A Lomba y alcanzar los 26 puntos. El equipo vilagarciano suma un punto menos de los que llevaba a estas alturas la temporada pasada, cuando era cuarto a cuatro puntos del líder UD Ourense. En esta ocasión le separan 6 del primer puesto, que ocupa el Compostela, pero el equipo de Gonza se ha afianzado en la segunda plaza a falta de tres jornadas para el cierre de la primera vuelta.

Por delante le esperan los derbis. El primero el domingo a las 16.45 horas en Barraña ante el Boiro. Será el último partido antes del parón navideño. El Arosa empezará enero recibiendo al Cambados en A Lomba y viajando a A Illa para medirse al Céltiga. Los duelos de rivalidad tienen una connotación especial, que hace que la diferencia de presupuestos y plantillas quede en un segundo plano, cobrando protagonismo el factor emocional.

Estos tres derbis son muy importantes para el Arosa, de cara a intentar recuperar terreno con un Compostela que va claramente a más en la liga. El líder se mantiene invicto y el fin de semana recibirá al Somozas, tercer clasificado, en un partido en el que, de ganar, lo alejaría a 10 puntos. Una diferencia que ya sería considerable.

El técnico del Arosa puso en valor el hecho de dejar la portería a cero el domingo ante el Barco. Es la tercera vez que ocurre en los últimos cuatro partidos, en los que sólo encajó un único gol, en Santiago. El equipo está ganando en consistencia defensiva, sin perder pegada, si bien su juego no está siendo tan fluido como al principio de temporada. Sigue siendo el máximo realizador de la competición en 26 goles (1.8 de media por partido), repartidos entre diez futbolistas entre los que se encuentra el segundo máximo artillero del grupo, un Gabri Palmás que suma 8, uno menos que Aday (Lugo B).

Las lesiones

El equipo de Gonza se ha consolidado en el play-off, con opciones intactas de pelear por el ascenso directo, pese a atravesar un tramo de temporada marcado por las bajas. Desde el inicio de liga no ha podido contar con los centrales Tapha ni Dani Sánchez, mientras que Martín Diz lleva más de dos meses parado por una lesión de rodilla que no tiene un diagnóstico claro. Además, las lesiones también ha afectado a Mario, Álex Rey y Edgar, que no han podido participar en media docena de partidos en el mejor de los casos.

De estos seis futbolistas, ante el Barco sólo participó Mario, por lo que el panorama no va a cambiar demasiado a corto plazo. El club decidió no mover ficha en el mercado durante todo este tiempo.

El gran momento del Boiro

En Barraña el Arosa se encontrará a un Boiro en su mejor momento de la temporada, a las puertas del play-off con 22 puntos, los mismos que tiene el Céltiga, que es quinto.

El Boiro ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego sin encajar gol. Ganar al Arosa le supondría comerse el turrón a un punto de los arlequinados, por lo que su motivación será máxima. El Arosa necesita mejorar sus registros a domicilio, donde sólo ha ganado dos de sus siete partidos. Se espera por tanto un derbi con muchos alicientes este domingo.