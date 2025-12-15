Mi cuenta

Diario de Arousa

Arosa

El Arosa SC pone a la venta las camisetas especiales del 80 aniversario

Tendrán un precio de 60 euros y se podrán encargar en las oficinas del club desde mañana hasta el nueve de enero

María Caldas
15/12/2025 19:29
Los jugadores usaron la camiseta en el pasado partido ante el Barco
Los jugadores usaron la camiseta en el pasado partido ante el Barco
MONICA VILA
El Arosa SC saca a la venta las camisetas especiales por el 80 aniversario de la entidad arlequinada. Los jugadores lucieron la edición limitada en el pasado partido ante el CD Barco, y ahora, el club anuncia su puesta a la venta.

La pieza tendrá un precio de 60 euros, que se han de abonar en el momento del encargo. El club acepta encargos desde mañana, 16 de diciembre, hasta el próximo nueve de enero. No se aceptarán más pedidos de esta camiseta pasado este período de tiempo.

Rivera celebra el primer gol junto a sus compañeros en un partido especial por la vestimenta exclusiva que vistió el Arosa para conmemorar sus 80 años

Los domingos al sol

Más información

"É unha peza moi especial, deseñada para celebrar oito décadas de historia, sentimento e fútbol", dicen desde el Arosa SC. Así, todos aquellos que lo deseen pueden encargar la camiseta de lunes a jueves de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los viernes las oficinas permanecen abiertas de 11:00 a 13:00 horas.

