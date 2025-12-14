Los domingos al sol

Rivera celebra el primer gol junto a sus compañeros en un partido especial por la vestimenta exclusiva que vistió el Arosa para conmemorar sus 80 años Mónica Ferreirós

El Arosa despidió el año en A Lomba con una cómoda victoria ante el Barco por 2-0, que le afianza en la segunda plaza, manteniéndose a 6 puntos del líder Compostela. Decidieron los goles de Rivera y Palmás en los primeros veinte minutos, que fue el tiempo que sostuvo el Barco su presión. A partir de ahí fue una tarde sencilla para los arlequinados, que jugaron con una equipación exclusiva que conmemora los 80 años que cumplirá el club el próximo día 23.

El Arosa, aún sin demasiado brillo en un partido en el que encontró los goles antes que el juego, no sufrió, salvo alguna ocasión aislada de su rival en la segunda parte, por lo que sigue invicto en casa.

El Arosa presenta una camiseta exclusiva para conmemorar sus 80 años de vida Más información

El Barco planteó una presión alta sobre el inicio de juego del Arosa y en los primeros minutos incomodó a los locales, que cometieron alguna pérdida peligrosa. Una de ellas le costó la amarilla a Resemeiro al cometer una falta en la frontal que lanzó contra la barrera Juanma Justo.

Gonza Fernández situó de inicio a Rivera en punta y a Palmás en la izquierda, mientras que Mario formó en el centro de la defensa con Samu debido a la baja de Pacheco. Cuando mejor parecía estar el equipo ourensano, mordiendo con decisión siempre hacia adelante, el Arosa encontró a Rivera en transición en una situación con Brian Bailón, que actuó en el centro de la defensa ante la baja de Andrés Calvo por sanción. El delantero vilagarciano se acomodó el balón en la frontal a su pierna izquierda ante la llegada del otro central, Konaté, y se sacó un zurdazo cruzado, abajo y potente, con el que logró el 1-0 a los doce minutos. Su tercer tanto en liga.

Rivera marcó y lo peleó todo, en su mejor versión, por lo que se llevó la ovación del público Mónica Ferreirós

El gol aplacó al Barco, a la vez que el Arosa comenzó a manejar el balón con continuidad en campo contrario. A los 18 minutos, el 2-0. Lombao robó un balón en tres cuartos fuera de su zona y atacó rápido la última línea del Barco, filtrando un pase al espacio sobre Gabri Palmás en banda izquierda. El moañés fue hacia dentro en áera y se sacó un derechazo al primer palo con el que batió a Imanol. Su octavo gol en liga que encarrilaba el partido para los locales. El Barco, además, perdió por lesión en esa jugada al lateral derecho Rabil Bin y en su lugar entró Marcos Vilachá.

Tras el 2-0, el partido entró en una fase en la que el Arosa pasó a tener control absoluto del juego, dominando con balón y sumando muchos pases por dentro ante un Barco que ya se juntó más atrás y renunció a asumir riesgos en la presión. Rivera se dejaba caer entre líneas, al igual que Lombao, para aumentar la superioridad numérica en la zona central, mientras los laterales daban amplitud por fuera, por lo que el Barco se limitaba a protegerse porque no podía robar. El duelo se volvió tan plácido como la tarde al sol para los arlequinados, que siguieron buscando el tercero antes del descanso en sendos disparos de Palmás y Rivera, desviados.

Gabri Palmás marcó su octavo gol en liga Monica Ferreiros

En la segunda parte el Arosa empezó con la misma idea de mantener el control del partido a través del balón, por lo que el Barco no pudo llevar la iniciativa de inicio. Aún así los visitantes tuvieron su primera ocasión clara en el partido en un centro de Freiría que cabeceó desviado Noel.

En el otro área, Palmás siguió avisando y obligó a intervenir a Imanol. El Arosa quería el tercero y la tripleta ofensiva formada por Rivera, Lombao y el moañés parecía seguir conectada al partido, que empezó a abrirse porque el Barco necesitaba un gol. El equipo de "Gunti" ganó en mordiente ofensiva y presencia en área rival, por lo que todo seguía abierto aún con el 2-0. Fue entonces cuando el Barco tuvo su opción para el 2-1 en el minuto 58. Erró en el pase Chema y Diego Santín se sacó un obús entrando en área que se perdió cerca de la escuadra. Un susto para la parroquia arlequinada, que empezaba a combatir el frío y la humedad de la noche en A Lomba, a la vez que el Barco creía crecerse en el partido.

La Escuadra Arlequinada volvió a animar durante todo el partido Monica Ferreiros

Fueron unos minutos en los que al Arosa le tocó defender su área, sobre todo en acciones de balón parado, en las que no dio opción de remate. Mediada la segunda parte y ante este nuevo contexto, Gonza decidió introducir a Iñaki en banda derecha por Lombao, mientras los visitantes también refrescaron la parcela ofensiva con Óscar Martín y Mande Sidibé. En su primera intervención, Iñaki combinó por dentro con Palmás y Torrado puso un centro medido al moañés que despejó un defensa a córner cuando ya se disponía a cabecear el delantero local.

Luis Castro completó un sobrio partido en defensa y el Arosa echó el candado a su portería Mónica Ferreirós

Gonza siguió moviendo el banquillo. Entraron Edgar y Seijo, este último en banda izquierda, por Mario y Rivera, que se llevó la ovación del público. Para entonces el Arosa ya había contenido por completo al Barco y volvió a tomar el bando del juego. Pero se olvidó del rock and roll y de la posibilidad de golear a su rival, dejando que el juego llevase la misma energía que tenía ya en esos momentos su tridente del centro del campo. No hubo mucho más. Salvo que a cinco minutos del final, el visitante Ariel, que acaba de entrar, remontó la línea de fondo por la izquierda y se sacó un centro chut son ángulo que no cogió puerta.

El concejal de Deportes Carlos Coira acompañó al presidente Manolo Abalo en el palco Mónica Ferreirós

Gonza Fernández agotó los cambios con la entrada en los últimos minutos de los canteranos Sindo y un Iván Varela que no jugaba desde la tercera jornada. El Arosa acabó el partido sin sobresaltos. La segunda parte sobró. El Barco perdió a su entrenador esta semana y el partido en A Lomba dejando una pobre imagen. Se queda a un punto del descenso. Los arlequinados ya piensan en el derbi de Barraña ante el Boiro, la última cita antes del parón navideño.

El Arosa afronta el partido con cinco bajas por lesión y sanción Mónica Ferreirós

Ficha técnica: Arosa: Chema; Torrado, Mario García (Edgar, min. 75), Samu Santos, Luis Castro; Javi Rey, Concheiro; Lombao (Iñaki, min. 69), Remeseiro (Sindo, min. 86), Gabri Palmás (Iván Varela, min. 87); Rivera (Seijo, min. 75).

Barco: Imanol; Rabil (Vilachá, min. 20), Konaté, Brian Bailón, Raúl Paz; Carlos Cruz (Ariel, min. 82), Juanma Justo (Óscar Martín, min. 69); Brian Castro (Mande Sidibé, min. 69), Noel Álvarez, Miguel Freiría; Diego Santín.

Goles: 1-0 Rivera (min. 12); 2-0 Gabri Palmás (min. 18).

Árbitro: Vidal Fonseca. Amarilla a Remeseiro y Torrado por los locales y a Bailón por los visitantes.

Gonza Fernández se mantiene invicto con el Arosa en A Lomba Mónica Ferreirós

Gonza: "Fue un partido plácido, en esta categoría no es lo habitual"

”En la primera parte nos pusimos por delante y fuimos capaces de manejar bien el partido, es cierto que en la segunda el ritmo bajó y eso no nos benefició, pero estoy contento por sumar tres puntos más en casa y con portería a cero”, dijo Gonza al final del duelo, que fue bastante cómodo para su equipo. “En el descanso hablamos de que no queríamos que ellos se metieran en el partido en una acción aislada, porque no tuvieron muchas ocasiones, ese era el objetivo que buscábamos. Es cierto que me hubiese gustado tener más ritmo y generar más peligro, pero también que fue un poco por como estaba el partido. Lo importante es que vamos recuperando gente y seguimos sin conocer la derrota en casa en un partido plácido, que en esta categoría no suele ser habitual”.

El Arosa ya piensa en el derbi en Barraña ante el Boiro, con el que despedirá el año. “Va a ser un partido muy dfícil”, asume Gonza, que está “contento” por la puntuación de su equipo a estas alturas y dice que en el parón navideño espera recuperar a los lesionados. El técnico del Arosa reconoce que el líder Compostela está fuerte y no falla, pero incide en que “esto es muy largo” y todos los equipos pasan por “momentos malos”, por lo que la competición aún puede dar un vuelco a lo largo de los próximos meses.