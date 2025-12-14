El Arosa presenta una camiseta exclusiva para conmemorar sus 80 años de vida

Lezcano, el jugador con más partidos en la historia del club, posa con la camiseta conmemorativa junto a futbolistas actuales del Arosa Arosa SC

El Arosa lucirá una camiseta exclusiva esta tarde en el partido ante el Barco en A Lomba (17 horas) para conmemorar su octogésimo aniversario, ya que el próximo 23 de diciembre se cumplen 80 años desde la fecha de fundación de la entidad. Por este motivo, la directiva ha decidido que el primer equipo vista una camiseta que replicará la indumentaria que lució el club en su primeros instantes de vida, totalmente arlequinada por delante y detrás, con cuello y botones y el dorsal en grande y en color negro.

Para presentarla, representantes del primer equipo y del conjunto juvenil acompañaron esta semana en A Lomba a Fernando Lezcano, que ejerció de modelo para lucir la camiseta exclusiva. Lezcano es una leyenda en el Arosa, donde estuvo 15 temporadas (desde 1971 hasta 1986) y disputó 518 encuentros, récord en los 80 años del club. Nadie ha jugado tantos partidos como Lezcano en A Lomba. Consiguió varios ascensos con el Arosa, el último en 1983 a Segunda B al superar en la promoción al Mestalla (Valencia B) y al Olot, lo que dio paso a una de las etapas más brillantes del club en el tercer escalón del fútbol español, cuando sólo había dos grupos al igual que la actual Primera RFEF.