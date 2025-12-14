Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arosa

El Arosa juvenil suma un punto en casa ante el Val Miñor en un partido muy igualado

Un partido igualado y con ocasiones en el que ninguno de los dos equipos fueron capaces de acertar en el área rival

Carlos Paz
Carlos Paz
14/12/2025 06:30
Yeray controla el balón presionado por un rival
Yeray controla el balón presionado por un rival
MONICA FERREIRÓS
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Arosa y Val Miñor firmaron las tablas con un 0-0 en el Manuel Jiménez. Un partido intenso e igualado donde los de Perú gozaron de las mejores ocasiones pero no consiguieron atinar para llevarse la victoria. 

En el primer acto, el equipo local fue capaz de profundizar y pisar el área rival. Xabi Durán fue la figura destacada en las dos ocasiones más claras de los primeros 45 minutos. En la primera de ellas irrumpió en el área por el sector izquierdo pero su disparo fue desviado por el guardameta rival, Borja Rodríguez. En la segunda, Durán decidió ceder el balón a Marco Antonio pero la defensa visitante desbarató la acción. También tuvo una ocasión Yeray, pero disparó al lateral de la red con poco ángulo. 

La segunda parte siguió con el mismo guion de igualdad. Piñeiro la tuvo para adelantar al Arosa pero no fue quien de acertar. Con el paso de los minutos, y fruto del resultado, el partido se rompió y aparecieron los espacios. El Val Miñor también tuvo ocasiones y estrelló un balón en el larguero

Al final, un 0-0 justo que deja a los de Perú en mitad de tabla y, por encima de los de Nigrán, rival en la tarde ayer.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un total de 60 personas asistieron a la comida popular organizada por la asociación A Leoira con motivo de la Romería de Santa Lucía

Recuperada en la parroquia rianxeira de Asados la Romería de Santa Lucía después de tres lustros sin celebrarse
Chechu López
Fátima Diz, que anima a las mujeres a empoderarse a través del jiu-jitsu brasileño, posa con el cinturón BMF que recibió en Vigo por su brillante participación en la Kimura Cup

Fátima Diz: "“Para aprender defensa personal no importa la edad ni el físico”
Gonzalo Sánchez
La salida de las ruta mototurística de la VII Papanoelada del Motoclub Sinfrenos tuvo lugar en torno a las cinco menos diez de la tarde y visitó Boiro y el entorno de Cabío

La Papanoelada del Motoclub Sinfrenos recauda más de 200 kilos de alimentos no perecederos para los más necesitados de A Pobra
Chechu López
Dous mozos miran as ofertas dunha axencia inmobiliaria

O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
Redacción