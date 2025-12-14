El Arosa juvenil suma un punto en casa ante el Val Miñor en un partido muy igualado

Yeray controla el balón presionado por un rival MONICA FERREIRÓS

Arosa y Val Miñor firmaron las tablas con un 0-0 en el Manuel Jiménez. Un partido intenso e igualado donde los de Perú gozaron de las mejores ocasiones pero no consiguieron atinar para llevarse la victoria.

En el primer acto, el equipo local fue capaz de profundizar y pisar el área rival. Xabi Durán fue la figura destacada en las dos ocasiones más claras de los primeros 45 minutos. En la primera de ellas irrumpió en el área por el sector izquierdo pero su disparo fue desviado por el guardameta rival, Borja Rodríguez. En la segunda, Durán decidió ceder el balón a Marco Antonio pero la defensa visitante desbarató la acción. También tuvo una ocasión Yeray, pero disparó al lateral de la red con poco ángulo.

La segunda parte siguió con el mismo guion de igualdad. Piñeiro la tuvo para adelantar al Arosa pero no fue quien de acertar. Con el paso de los minutos, y fruto del resultado, el partido se rompió y aparecieron los espacios. El Val Miñor también tuvo ocasiones y estrelló un balón en el larguero.

Al final, un 0-0 justo que deja a los de Perú en mitad de tabla y, por encima de los de Nigrán, rival en la tarde ayer.